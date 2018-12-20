臺灣期貨市場今年總交易量突破3億口 衝刺再創歷史新高

（台灣英文新聞／施家恩 台北報導）期交所19日指出，國內期貨市場今年在11月30日即突破去年總交易量(2億6,570萬5,669口)，到了12月19日更再創歷史新高，總交易量達到3億49萬73口，為期交所成立以來開啟另一個新里程。

期交所於1998年7月21日上市第一項期貨商品「臺股期貨」及交易第一口開始，開啟臺灣期貨市場交易元年，當年總交易量為27餘萬口，嗣後陸續推出多項期貨及選擇權商品，市場交易量亦逐步上升。

在經過九年後，於2006年總交易量成長至1億1,460餘萬口，突破第1個1億口，再歷經8年後，2014年首次創下年度交易量超過2億口，且自2014年至2017年連續4年交易量均維持在2億口以上。到了今（2018）年再破紀錄，12月19日盤中市場總交易量一舉衝破3億口大關，距離上次突破2億口僅花費4年時間。

期交所過去20年來，在主管機關、期貨業者支持下積極推動多項新商品及新制度，使市場儲備長期成長動能。從今年初以來，國際股匯市多次大幅波動，避險增益需求大增，帶動市場日、夜盤交易量湧現，使得期貨市場在今年11月30日突破去年總交易量(2億6,570萬5,669口)，19日更再創歷史新高，總交易量達到3億49萬73口，為期交所成立以來開啟另一個新里程。