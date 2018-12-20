台大癌醫中心落成　郭台銘提新百年醫療工程願景

（台灣英文新聞 / 醫療組 綜合報導）台大癌醫中心醫院昨（19）日落成，永齡健康基金會創辦人郭台銘，在落成感恩晚會上提出新百年醫療工程之願景，期許未來治癒癌症不是夢。

中央社報導，十年前郭台銘簽約捐贈台幣150億元籌建台大癌醫中心，如今終於落成，目前進入試營運，擬於年7月4日正式開院服務。

由於亡妻林淑如、胞弟郭台成，先後死於乳癌及血癌，郭台銘致詞時百感交集。他表示，12月19日是亡妻68歲冥誕，有感於親人不敵癌症病魔，他協助成立「台成幹細胞中心」，至今救活逾500名血癌患者。郭台銘相信，隨著科技持續進步，台大癌醫中心可望成為抗癌重鎮，他也提出了「新百年醫療工程」願景，承繼王永慶貢獻醫療界之精神，將華人抗癌推向新的里程碑。

台大癌醫中心醫院屬於郭台銘對台灣大學實體捐贈案之一環，目前台大醫院癌症病床僅138床，待台大癌醫正式營運後，可提供550床，輔以其它智能及輻質治療等。台大癌醫中心醫院為地上15層、地下4層建築物，涵蓋住院照護、細胞治療中心、預防醫學中心、病人中心、門診治療、實驗研究等。

鴻海在生醫布局上亦有斬獲，鉅亨網報導，鴻海旗下永齡健康基金會18日與默克集團（Merck）簽署合作備忘錄，成立創新實驗室，雙方將在液態活檢、生物晶片感測器、精準醫學及醫療管理服務方案等四大領域展開合作，拓展智能健康商機。

（左起）台大癌醫院長鄭安理、前台大校長李嗣涔、楊泮池、永齡健康基金會創辦人郭台銘、台大代理校長郭大維、台大醫學院長張上淳​（圖／中央社）

台大癌醫中心醫院大廳點亮希望之樹​（圖／中央社）