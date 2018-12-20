防堵豬瘟你我有責 北市勞動局製4國新住民語宣導

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為防堵非洲豬瘟，農委會12月18日起查獲入境旅客從非洲豬瘟國家攜帶肉類入境，首犯即開罰新台幣20萬元。就有民團抗議新住民與移工由於資訊不流通，攜帶肉品而挨罰，建議政府加強多方宣導。台北市勞動重建運用處製作4國移工母國語文宣導單，讓移工及新住民一同加入防堵非洲豬瘟戰線。

2018年8月中國爆發豬隻感染非洲豬瘟病毒事件，為保護國內畜牧養殖業，移民署關務署加強邊境行李查驗，並對違規攜帶肉品入境的旅客進行罰款 。12月18日農委會防疫再升級，對違規旅客首犯即開罰20萬元，再犯即開罰新台幣100萬元。

但由於東南亞國家並非非洲豬瘟一區，移工或新住民返鄉回國可能因語言或資訊不同而違規。台北市勞動力重建運用處12月19日公佈「攜手合作防堵非洲豬瘟疫-移工母國語文宣傳」文宣，提醒返鄉休假移工於入出境時應該要遵守我國攜帶肉製品等規定，避免自行或他人受託攜帶肉製禁品入國，若違規攜帶自包括中國、非洲等疫區肉品入境，最重將開罰新台幣100萬元。

台北市勞動力重建運用處同時將加強國內移工進行入國訪視機會，告知移工如果收到來路不明的肉品，不可以丟廚餘或垃圾桶，請打0800-039-131交專門機構處理。

台北市政府勞動局賴局長同時表示，非洲豬瘟疫情防堵攸關民生產業經濟，因此應該要全力協助國家防疫政策宣導及執行，避免在台灣發生，而仲介公司也應加強對移工服務時機進行相關提醒與宣導，讓移工也有相同的防疫觀念與正確做法。

台北市勞動力重建運用處 - 防堵非洲豬瘟 移工母國語言宣導