去除威權象徵，新台幣改版全面一次性更換對嗎？筆者認為：是錯的！

沒有其他換幣方案嗎？中央銀行面對促進轉型正義委員會詢問：有關目前台灣市面上流通的蔣介石圖像新台幣之換幣問題，提出全面一次性更換的規劃，須要印製成本288億元。

288億元的成本怎麼來的？台灣市面上流通的新台幣，目前有蔣中正圖像的，主要為1元、5元、10元硬幣，以及200元鈔券。依據統計市面流通數量，各類幣值若全面回收汰換的製作成本如下：

1元幣約74.9億枚，製作成本約 74.73億元；

5元幣約19.3億枚，製作成本約 47.69億元；

10元幣約41.4億枚，製作成本約165.09億元；

200元券約1935萬餘張，製作成本約6200萬元；

以上合計約288.13億元。

中央銀行為什麼非得規劃「一次性」地將這些錢幣汰換？

「逐步汰換」應該是最佳選項，也是一種方式；也就是說，可以製作同面額幣值的「新版模」，每當由市場「回收破舊鈔幣」、「農曆新年印製新鈔」或「需要增量發行貨幣」時，可以使用「新版模」印製、或鑄造；如此，「新版鈔幣」，可以與「舊版鈔幣」同時流通、逐漸汰換更新，既符合民眾使用需求，也絕對沒有「浪費公帑」的疑慮。

目前，「蔣介石頭像」硬幣，與「孫中山頭像」硬幣、及「蔣渭水頭像」硬幣，同時使用，就是最佳例證。「中央銀行」應該自己打臉！

目前的國際與國內社會氛圍，各國人民都專注在經濟議題，而台灣執政者剛剛經歷11月大選的全國人民唾棄驗證尤新，仍然這麼不「接地氣」、不「苦民所苦」、不「經濟為先」，勢必在兩年後的總統大選，將再嚐盡苦果。

或許蔡英文總統，應該統整一下執政團隊的努力方向，去除豬隊友，留下可以體會「人民無奈無助」的隊友，充滿拼勁向前行！

（作者 平民明）

「中央銀行．促轉會」 瞬間腦鈍，喪失政策說明能力；遺憾！