若亞太爆發衝突 學者：中國恐面臨八國聯軍

中國在南海及南太平洋擴大勢力，台灣學者表示美中對立剛開始，若亞太發生衝突，中國恐將面對「八國聯軍」圍攻，學者也強調台灣地緣戰略重要性，呼籲歐盟強化合作。

布魯塞爾歐盟亞洲事務研究中心（EIAS）18日舉辦東亞地緣政治暨安全研討會，邀請台灣、歐洲及中國三地學者會談，中華民國對外貿易發展協會副董事長劉世忠及台灣民主基金會副執行長顏建發以學者身分出席。

顏建發及劉世忠會後接受中央社訪問，說明想要在歐洲傳達的訊息。

顏建發表示，他會中先從歷史發展說明台灣不是中國的一部分，並分析亞太情勢，認為中國在南海加強軍事化，還將勢力延伸到南太平洋，把南海加南太這條線連起來，顯示的是美國第二島鏈勢力正遭中國威脅，在此情況下，位於第一島鏈重要位置的台灣更顯重要，所以呼籲歐洲應更重視台灣地理位置的戰略意義。

顏建發認為，美國雖是強權，但不可能每個地方都是重心，在此情況下，歐洲除了應注意難民等議題外，應該要更重視亞太問題。

他進一步說明，亞洲情勢發展已不只是中美對立，而將會是「打群架」，不只美國聯合日本、韓國、澳洲、印度及紐西蘭等國，法國和英國軍艦也表明前往南海聯合執行航行自由行動，因此一旦發生戰爭，中國恐將陷入「八國聯軍」的處境。

他說，要向歐洲朋友說明台灣的重要性，且中國應了解，台灣對中國不挑釁，但一旦攻擊台灣將會付出很大代價。

劉世忠則表示，由於歐洲聯盟（EU）數月前提出連結歐亞戰略的倡議，顯示歐洲開始在亞太及印太區域想要扮演更多角色，這次最主要是向歐洲圈說明兩岸關係及台灣在亞太政經變局中的策略。

劉世忠說，雖然歐洲感覺好像與亞太距離遙遠，但歐洲重視亞太利益，在安全性議題上，英國與法國更表達對南海議題、航行自由的支持，甚至與美國合作。

再加上美國政府認為台灣在印度洋太平洋戰略上可扮演一定角色，因此從美國及歐洲的戰略都給台灣機會去突破外交關係。台灣接下來可思考如何在歐盟的連結歐亞戰略上進一步強化。

歐盟今年9月發布「連結歐亞」（Europe-Asia Connectivity）策略，盼與更多的參與方合作，例如日本與美國的「印太戰略」及東南亞國家協會（ASEAN）的「2025年東協共同體願景」，以互惠互利方式增進歐亞連結。

之後歐盟外交及安全政策高級代表暨歐盟執行委員會副主席茉格里尼（Federica Mogherini）10月投書台灣媒體，說明歐盟「連結歐亞」策略，強調歐盟盼強化與亞洲及台灣的合作關係，推動在永續及國際規則為基礎原則下的連結策略。（編輯：郭中翰）1071219