理想大地榮獲觀光局頒發「年度星旅100」雙星推薦

2018年末，全台上百家星級旅館經過評鑑和票選，花蓮理想大地渡假飯店榮獲交通部觀光局舉辦的「年度星旅100」特色之星推薦，並同時榮獲「度假娛樂之星」和｢年度之星｣兩大項殊榮，在國內各大飯店激烈競爭下，為花蓮爭光，榮登榜單，後山花蓮的力量不可小覷，為感謝消費者的支持，年底前趁勢推出指定日入住免費送午餐！

以西班牙建築聞名的理想大地，擁有國內最長人工運河，總長2.2公里的蜿蜒河道，以及園區內上萬棵綠樹和上千株植栽，不僅能淨化空氣更淨化心靈，每時每分都是與大自然的零距離健康接觸。飯店住宿體驗除了步行觀賞美景，也非常適合單車慢騎園區或探訪鄰近田野鄉道，享受花東旅遊的慢活步調，園區獨有的河道景觀以及純淨負離子芬多精空氣，在優美的花東縱谷恣意投入自然的懷抱，適合放慢腳步慢遊，釋放平時沉重的生活壓力，秋冬之際，鄰近景觀更有目前最夯的落羽松秘境，如同北歐風情的唯美畫作，浪漫程度爆表。

榮獲兩大之星的理想大地，透過多元、友善的服務措施，並以花蓮在地人的好客和親切的服務態度，讓來自世界各地的旅客體驗完好且美麗的旅程回憶。為鼓勵旅客來花蓮享受慢活樂趣，12月前把握暖冬補助最後倒數，住宿加交通最高現折2,500元，官網樂活假期專案(一泊一食)也推出平日指定日(週三和週四)入住，免費贈送午餐，讓旅客感受西班牙高第式建築與自然之美，體驗悠遊在浪漫威尼斯般的應許之河，園區內還有許多體驗活動及兒童免費活動，絕對讓一家大小都有滿意的旅程。更多詳情請查詢官網www.plcresort.com.tw，或電洽02-2658-8181、03-86-56789、07-211-7997。