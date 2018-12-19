看見遠地醫療困境　首創行動式帳棚教室正式啟用

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）住在仁愛鄉的阿哲，因發音不清楚6歲時被通報應接受早療，但由於地理環境的限制，阿哲開始早療的時間別人慢了將近2年。在台灣的偏鄉地區因幅員廣大，早療資訊較缺乏、至醫療院所參與治療課的路途遙遠，造成許多孩子無法開始進行早療或極早療，也因為如此，山上仍有許多像阿哲一樣的孩子，等著希望，等待早期療育的機會。

看見偏遠山區兒童的需求現況，麥當勞叔叔之家慈善基金會今（19）日攜手南投埔里基督教醫院，推動「遠地早療行動教室」首創以行動式帳棚教室，給予偏遠山區的發展遲緩兒童在接受早療課程時，有一個適合且機動性高的教學空間。

長期投入南投山地巡迴醫療的埔里基督教醫院董事長黃敏生醫師表示：「有些孩子在某方面的發展均較同年齡的孩子表現來得不協調、緩慢或是異常，通稱為發展遲緩。造成發展遲緩的原因很多，其中早產兒、產程傷害、先天或遺傳疾病等，都屬發展遲緩的高危險群。

麥當勞叔叔之家慈善基金會執行長陶華君表示：「首創以行動式帳棚教室，來克服環境限制的『遠地早療行動教室』，除了載送治療師之外，特別之處在於，更配置了行動教室帳棚、活動式桌椅、燈具、載貨空間可存放教具設備，當原定地點不適合上課，或有臨時變動的時候，可作為療育地點，即使下雨在戶外上課也能克服，以提升山區巡迴早療服務的品質與機動性。

這樣的投入，需要持續而穩定的付出，『遠地早療行動教室』每周巡迴四條路線，前往仁愛鄉共約12所學校幼兒園，為0-6歲有發展遲緩現象的孩子，提供早療服務，包括語言治療、職能治療及心理治療；一年出動約160次，預估每年投入早療服務的時數約達2586小時、受益人次約為3000人次、巡迴行駛的里程路約達2萬公里，相當於環島20次！穿山越嶺，看見孩子的成長與進步，就是最大的動力。」