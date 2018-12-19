印度體質佳　NIFTY後市看俏

（台灣英文新聞）第四季全球股市震盪，許多主要股市經由2月及10月的大幅修正， 上沖下洗，全年報酬由正轉負，而印度NIFTY指數經歷2個月大 幅修正仍穩站萬點，截至上周(14日)維持全年正報酬達2. 61%，在全球股市中表現突出。

印度NIFTY指數自今年8月高點11,738.5點大幅修正至 10月10,030點，跌幅逾17%，但其萬點有撐，於10月底 開始反彈，且緩步帶量走升至11月中旬10,500點，12月初 更攀上10,883點，反彈幅度達8.5%。總體來看， 在國際油價下跌、美元指數相較新興市場走弱、印度盧比止貶， 以及總經數據優良等因素加持下，印度股市後市可期， 外商報告亦看好明年下半年NIFTY指數有機會站上11,700 點，粘瑞益建議投資人不妨觀察NIFTY指數，並擇機進場布局。

此外，目前全球市場動盪，如歐洲有英國脫歐結果在即、 義大利赤字未果等變數，中美間貿易憂慮猶存， 亞洲有中國市場逐漸放緩等雜訊干擾。粘瑞益認為， 印度的加速成長，可間接減緩世界對美國及中國的依賴，再者， 其為世界第三大經濟體，又可因一帶一路受惠，總經後市展望佳。

富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益指出，在國際油價下跌、 美元指數相較新興市場走弱、印度盧比止貶， 以及總經數據優良等因素加持下，印度股市後市可期。

根據10月IMF公布半年度經濟展望報告，印度今、明兩年GDP 將分別成長7.3%及7.4%，是新興市場中唯一連兩年逾7%成 長，且開發中市場成長最快的國家。粘瑞益觀察，印度11月製造業 PMI由前期53.1升至54，為近一年來最高， 顯示印度製造業穩健。