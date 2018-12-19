推動上櫃成效佳　顧立雄頒獎元大證券及勤業眾信等中介機構

（台灣英文新聞）櫃買中心18日假臺北凱達大飯店舉辦「107年中介機構輔導上櫃、興櫃及創櫃頒獎典禮暨業務座談會」，並邀請金管會主委顧立雄及證期局局長王詠心與會。會中獲頒107年度推薦最多家數獎項的證券商排名依序為元大證券、台新證券及福邦證券，會計師事務所排名依序為勤業眾信及安侯建業；榮獲協助櫃買企業籌資績效最佳之證券商，依序為統一證券、凱基證券及富邦證券；獲頒107年度創櫃板推動輔導卓越獎項之會計師事務所分別為安永及勤業眾信。

18日參與櫃買中心此項年度座談會的成員，計有證券商、會計師事務所、律師事務所及股務代理機構等中介機構高階主管共約120人，會中除進行意見交流外，櫃買中心也藉此場合向協助中小企業與臺灣資本市場發展的中介機構，表達最誠摯的謝意，表揚過去一年積極輔導新創公司進入創櫃板與推薦中小企業上櫃及興櫃的中介機構。

本次活動特別邀請金管會主委顧立雄、證期局局長王詠心蒞臨頒獎予績優中介機構，顧立雄在發言時表示，除肯定櫃買中心長期扶植中小企業的成效，並期許中介機構在輔導優質中小企業進入資本市場的同時也為投資人的權益把關。為因應國際化潮流，顧立雄指出，金管會未來將持續優化我國資本市場，其中包括啟動未來3年新版公司治理藍圖以健全公司體質，提出金融發展行動方案、推動逐筆交易制度等，以協助更多優質企業進入資本市場。

櫃買中心董事長陳永誠於致詞時表示，回顧過去一年櫃買市場的成績必須感謝各中介機構的努力，櫃買中心今年配合政府政策，除持續推動優質企業進入櫃買多層次市場外，亦縮短上櫃審查時程至六週，以強化我國資本市場競爭力。此外，櫃買中心也與中介機構多次合作積極辦理海外招商，加強宣導我國資本市場所具備的優勢，俾利吸引臺商、華商回臺掛牌，並期勉各中介機構繼續協助發掘更多產業新秀走向資本市場掛牌，共同為擴大臺灣資本市場的規模努力。

櫃買中心表示，每年中心都透過舉辦座談會的方式，提供與中介機構雙向交流的機會，今年與會中介機構在會中詢問因應審查時程縮短的施行情況，櫃買中心表示，感謝各中介機構的協助與努力，今年約有七成的上櫃申請案是在六週內提報審議會，而為因應審查時程縮短，櫃買中心除會視個案需求彈性調整實地審查人力及時間外，也鼓勵中介機構於送件前多溝通，並針對可能的重要審查事項做好充足準備，讓上櫃審查流程更為順暢。

此外，有關中介機構提及興櫃公司監理作業、中介機構責任區分等建議，櫃買中心也表示，將就中介機構所提意見納入研議檢討範疇，希望櫃買市場之監理及運作都能更貼近實務作業並提升市場效率。未來櫃買中心仍將致力於提供企業更多元與便利的籌資管道，與中介機構一起努力來協助更多優質企業加入櫃買多層次市場，並藉由提升資本市場的質量來促進我國產業升級及經濟發展。