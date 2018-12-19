暖暖書屋文化事業 27日透過創櫃板辦理登錄前籌資認購

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）櫃買中心持續推動創櫃板業務，暖暖書屋文化事業股份有限公司(以下簡稱暖暖書屋；股票代號：7567；產業類別：文化創意)將於近期透過創櫃板辦理登錄前之籌資。

暖暖書屋主要從事書籍編輯及出版，出版內容並重於本土創作與外文版權翻譯。該公司擁有多年出版經驗，並以自行編譯中、英文對照的世界經典導讀系列，行銷海內外雙語學校，以協助老師備課或作為授課之輔助教材。暖暖書屋於成立第一年就開始經營讀者俱樂部，目前已累積超過1,000名以上之忠實讀者，除臉書(facebook)社團經營及定期舉辦作者與讀者互動的實體活動，更於每月舉辦讀書會，導引消費者親近經典文化。

暖暖書屋預計自107年12月20日起於創櫃板專區揭示其籌資資訊至少五個營業日，嗣後於107年12月27日起進行投資人認購及繳款作業。投資人若欲查詢或認購創櫃板專區股票，可至「創櫃板專區」網站(http://www.tpex.org.tw/web/gisa/)，點選「籌資資訊」及其項下的「辦理中籌資資訊」，即可進入「創櫃板公司籌資系統」，進行認購作業，而開始接受認購申請時間為公司於該專區所公告認購期間之首日起，24小時開放認購，且投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證(即一般股票使用之網路下單憑證)登入該系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。