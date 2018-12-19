第三期企業永續管理師證照培訓班結業 計有36位學員完訓

為提昇企業永續發展及社會責任之知能，建立企業永續管理專業人員認證體系，全面推動高品質之企業永續服務、教育訓練及研究發展，由國立臺北大學商學院(NTPU College Of Business)與財團法人台灣永續能源研究基金會(Taiwan Institute for Sustainable Energy , TAISE) 共同主辦第三期企業永續管理師證照培訓班，自2018年10月6日(星期六) 起為期十週80小時的密集培訓，於12月15日(星期六)圓滿結訓。

本期為第三期企業永續管理師證照培訓班、計有36位學員完成管理師專業培訓，全體完訓學員取得參與2019年1月26日(星期六)企業永續管理師證照考試之資格；後續通過考試且獲審查通過者，將核發由國立臺北大學商學院與財團法人台灣永續能源研究基金會聯合具名、全國首創之企業永續管理師證照。

本期管理師培訓班聘邀30餘位橫跨產官學研及多元領域的知名學者專家擔任講師群，不僅提供學員學習成長的機會，瞭解國內外永續新知與趨勢、掌握企業永續與管理之標準及規範，並藉由報告書及案例分析了解企業永續績效評比標準及構面，最後透過情境模擬、績效分析及分組討論進行實務應用，以此循序漸進的研訓模式、縮短學習曲線，俾利成為各企業的永續暨管理人才。

學員們歷經十週不畏烈日風雨的紮實訓練，其堅持不懈且有始有終的精神值得嘉許，匯聚跨領域產業先進共同精進CSR專業知能與企業永續最新趨勢。尤其36位學員中不乏企業機構獨立董事、總經理及多位經理人等高階主管，更有多位學員每週從中南部北上前來參與培訓，在提升永續競爭力的自我嚴格要求程度，令人讚賞。

台灣企業永續研訓中心李育明秘書長於結訓週親自勉勵學員，面對國際快速發展趨勢與競爭以及企業永續經營目標，培育企業永續管理人才是當前首要之務，不但可以增進跨業交流與合作機會，為企業傳承注入新活力，促進企業永續成長，同時可帶動台灣整體的經濟發展及企業永續經營；李秘書長高度肯定學員們認真的學習態度，祝福每一位學員順利通過證照考試。

國立臺北大學商學院池祥麟院長也期許各位永續管理師運用這十週課堂所學的知識及能力解決公司在面對生存發展與永續經營的挑戰！從企業永續管理師培訓班結業，在永續的道路上才正要陸續展開，遇到挑戰時，要有面對之決心及解決的能力，期許完訓學員能夠為企業、為自己開創一個永續新紀元。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新大使表示，依據已辦理三期管理師培訓之經驗來看，均獲民眾熱烈響應，各期班次開放報名不到一個月即告額滿，可見各界對企業永續管理人才求賢若渴，及對相關人才培養日趨重視。本會為因應社會對企業永續管理人才的急切需求，2019年度起「企業永續管理師證照培訓班」將增開至每年三期，期盼滿足人才培訓需求。