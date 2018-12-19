7成B、C肝炎民眾無自覺 當心反覆發炎 恐導致肝癌

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）依衛福部2017年公布之死因統計，肝癌為我國癌症死因的第2位，有8,402人死於肝癌，從2015年癌症登記資料顯示，當年新增11,420名肝癌個案中，約有8成的肝癌來自B型或C型肝炎感染者，但其實B型或C型肝炎感染者只要定期接受追蹤治療，就可有效預防肝癌的發生。

肝臟是「沉默的器官」，大部分肝病的發生，並沒有明顯症狀，民眾發現時通常都為時已晚，導致治療效果不佳。肝癌的危險因子包括：B型或C型肝炎長期感染、酒精性肝炎、肝硬化或家族有肝癌病史等，在我國B型或C型肝炎約占危險因子之80%，肝癌早期通常沒有症狀，因此有3成感染B、C型肝炎民眾未就醫，其原因有7成為自覺身體健康、無症狀而未就醫，2成為沒有時間就醫。

由於B型肝炎有疫苗的防治，而C型肝炎口服藥物的治療高達9成以上，為阻斷肝炎、肝硬化、肝癌三部曲，政府提供疫苗、篩檢與治療費用外，民眾對B型或C型肝炎的正確識能更形重要，提醒已知有B型或C型肝炎民眾，一定要定期至醫院接受追蹤治療，就可有效預防肝癌。

國民健康署提供民國55年次或以後出生且滿45歲之民眾，搭配成人預防保健服務，終身1次B型肝炎、C型肝炎篩檢服務，提醒符合資格的國人，多多善用此項篩檢服務。