BIOS首屆年會「色散花開」論壇　大師：有個性才是王道

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）BIOS品牌創辦至今已8年，而經營的文創經濟平台也屆滿5年，以協助創作者整合跨界資源，規劃國內外商業合作為目標，這次首度舉辦年會，邀請6位長期合作夥伴以論壇形式分享經驗。

首屆BIOS年會以「色散花開」為題，由品牌創辦人白尊宇依序對談金馬獎視覺總監方序中、中華文化總會副秘書長張鐵志、IF OFFICE 負責人馮宇、好多音樂創辦人陳建騏、Pinkoi 共同創辦人兼執行長顏君庭，與將來銀行籌備處執行長劉奕成。

BIOS 創辦人白尊宇表示，讓創作者能夠更專注於創作，讓創意發揮更大的效果，是當初發展文創經紀的初衷。在過去5年間累積了與創作者合作的經驗與觀察，白尊宇希望未來能協助更多創作者整合跨領域資源，持續發掘產業文創化更多的市場機會。

已擔任金鐘以及連2屆金馬獎的視覺總監方序中認為嘗試大型的案子時，最重要的是「勇敢」，與BIOS配合後有更多跨領域的合作機會，且近期與公部門合作，發現他們開始願意接受跟相信專業，例如台中花博，屏東燈會，不只台灣北部，中南部也開始重視美學，他相信會越來越均衡的發展一起進步。

中華文化總會（以下簡稱文總）副秘書長，同時也為雜誌「新活水」總編輯的張鐵志說明，台灣因為政治因素外交較為困難，因此文化價值是台灣很重要的對外武器。

張鐵志表示，文總作為公部門與創作者的平台，從個人角度觀察，他發現現在進入一個新的獨立時代，如獨立書店、音樂、品牌蓬勃發展等，代表市場越來越傾向分眾價值，而不是大眾口味。他並強調，產品必須更具備獨特性。

IF OFFICE 負責人馮宇也呼應這樣的當代性，擅長設計改良、品牌再生的他認為，從外觀功能做整體的改良，並從本質加入設計以強化核心價值，就能讓目標對象逐漸認同進而接受。

馮宇說明，「永心鳳茶」是近來著名的成功案例，如何將一個高雄茶品牌再造，他認為首先必須屏除掉當今許多台灣茶葉品牌主打的日本味與日式空間，他強調品牌再造必須從歷史的脈絡開始，以在地文化底蘊塑造一個有台灣歷史感的品茶空間。

好多音樂創辦人陳建騏則在回應台灣流行音樂產業面對選秀節目及網路挑戰時提到，現在音樂創作門檻低，因此創作者要出頭，看的不是你有多少資源，而是你的創作有多少獨特性，包括歌聲是否能被辨識、創作的觀點與他人有何不同，都是現在音樂人需要琢磨的。

電商平台 Pinkoi 共同創辦人兼執行長顏君庭表示，Pinkoi 的商品現已賣往全球 93 個國家，但每個海外市場都像是不同的怪獸。他以電商大數據分析台灣進攻海外市場的策略，並指出中國90後、00後走「消費升級」路線的年輕消費者，比起購入高端名牌奢侈品，他們更在意產品是否有獨創性，於是生活風格類的商品設計就非常重要。

壓軸主講的，是將來銀行籌備處執行長劉奕成，為以金融界身份參與文化投資者，他首先以「同溫層」破題，表示網路雖打破地理限制，卻也創造了一個個不同的同溫層。

劉奕成表示，創作者與企業主之間若能找到彼此的同溫層，再利用正確的訊息流將商品、服務傳送到對方手上，便可打破這樣的困局。