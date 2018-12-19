北投亞太飯店 尾牙春酒頂級派對

歲末年終將至歡聚時光來臨，北投亞太飯店擁有全北投最大最新的宴席場地-亞太宴會廳，寬敞明亮的空間可容納約40桌，即日起至2019年3月31日推出尾牙春酒頂級派對，新任的香港行政主廚陳俊賢擅長以粵菜為底融入台菜元素，再加入亞洲各菜系元素發展出創意的粵菜獨家風味，組合而成新中華創意料理，宴席料理每桌NT$10,800元起，總共有三種價位。尾牙春酒澎湃上菜，精緻口感養生不油膩，品嚐得出主廚的用心和細膩的烹調手法。尾牙春酒加碼禮:20桌以上加送雙人戶外湯屋平日體驗劵兩張；30桌以上加送和風經典雙人房平日住宿劵乙張。2018尾牙春酒就在北投亞太飯店歡度不一樣的泡湯美饌頂級派對。

尾牙春酒新中華料理美饌 創意粵菜獨家風味澎湃上菜

由香港行政主廚陳俊賢領軍的廚師團隊打造出精致創意的尾牙春酒美饌宴席，主廚擅長以粵菜為底融入台菜元素，再加入亞洲各菜系元素發展出創意的粵菜獨家風味，組合而成新中華料，細膩的烹調手法，精緻口感養生不油膩，品嚐得出主廚的用心和細心，十人宴席料理總共有三種價位，NT$10,800元; NT$12,800元;NT$15,800元。尾牙春酒加碼禮:20桌以上加送雙人戶外湯屋平日體驗劵兩張；30桌以上加送和風經典雙人房平日住宿劵乙張。日式禪風住宿加上白磺泉療癒身心，泡湯美饌頂級雙重享受滿足味蕾。尾牙春酒NT$10,800元的宴席料理，平日週一至週四提供;享大眾風呂定價六折優惠。尾牙春酒NT$12,800元的宴席料理，提供特調果汁暢飲;十桌以上提供卡拉ok歡唱三小時;享大眾風呂定價六折優惠。尾牙春酒NT$15,800元的宴席料理，提供特調果汁暢飲;十桌以上提供卡拉ok歡唱三小時;享大眾風呂定價六折優惠，另外還加碼贈送每桌紅酒一瓶。最高價位尾牙春酒NT$15,800元的宴席料理，提供澎湃的美饌饗宴，嚴選新鮮的海陸食材，豐富的菜色內容各具風味，『駿業興隆錦繡盤』、『上湯蟲草紅扣翅』、『彩漾風砂軟殼蝦』、『江南花雕燉牛膝』、『樹子油淋海皇班』、『碧玉銀杏燒烏蔘』、『黑蒜蘑菇燉雞湯』、『XO醬松坂肉米糕』等多道精緻細膩美饌上菜，頂級享受滿足味蕾。

陳俊賢主廚以雲林蒜頭提味，以黑蒜和白蒜調配而成的特色料理，運用在尾牙春酒的桌席上，『上湯蟲草紅扣翅』經典港式煲湯以上湯的方式烹調，湯頭特別濃郁。『彩漾風砂軟殼蝦』色彩繽紛的一道創意料理，脆炸的軟殼蝦以蒜味提味，鋪上薯條以及生菜，口感層次豐富。『江南花雕燉牛膝』中式手法創意中菜，牛膝燉煮多時軟嫩入口，醬汁入口滑順。『樹子油淋海皇班』，以破柿子淋上雞油加入蔥絲，大尾海皇斑肉質Q彈。『碧玉銀杏燒烏蔘』選用葉門烏蔘，加入銀杏養生食材，醬汁滑順入口。『黑蒜蘑菇燉雞湯』以港式經典煲湯進補，輕微地黑蒜味搭配巴西蘑菇對味養生又暖心，黑蒜抗氧化是黑蒜富含大量人體所需的胺基酸與抗氧化物質，是養生食材界的黑鑽石。『XO醬松坂肉米糕』師傅手工自製的Q彈米糕，以九層塔、奶油蛋絲、韮菜花、XO醬攪拌，組合而成新中華創意料理令人驚艷。

北投地區最大最新宴席場地 亞太宴會廳高雅氣派

全新打造的亞太宴會廳符合大型會議需求，氣氛高雅溫馨不失氣派，可分隔兩個空間的全新裝潢會場，高雅簡約設計風格，水晶燈的璀璨奢華質感，彷彿進入色彩多變的夢幻世界。新穎的影音設備讓舞台活動更多元，寬敞明亮的空間可容納約40 桌，適合舉辦尾牙春酒、婚宴、會議、活動聯誼等聚會，是目前北投地區最大的會議暨宴席場地。另外綠漾餐廳兩個包廂高雅精緻很適合小型尾牙春酒聚會，迎曦廳包廂可容納圓桌4-5桌，新月廳包廂氣派高雅，可容納16人數大型宴會桌席，獨立空間尊榮享受。位於G樓的丹鳳廳，青山環繞綠意盎然，擁有獨立的戶外露台空間，也很適合舉辦尾牙春酒聚會，山巒景色優美怡人，是北投亞太飯店另一尾牙春酒場地優質選擇。

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