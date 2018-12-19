晶華酒店「傳奇阿舍宴」搶攻年菜外帶商機

年菜外帶市場規模逐年擴大，雖然距離農曆春節還有一段時間，但各家酒店、餐廳、超商百貨都緊鑼密鼓的釋出資訊，搶攻第一波早鳥訂單！連續多年在年菜外帶市場耕耘的晶華酒店，今年除了穩紮穩打、持續推出台式圍爐宴、川粵式團圓宴、滬式吉祥宴、三燔日式火鍋以及集合18道開胃美饌的前付小滿漢等桌菜套餐外，更推出數年前上市且造成搶購熱潮、以五款珍稀食材入饌的「五福臨門金元寶」手工水餃，與「白玉鳳眼」和「乾坤燒蹄」兩款阿舍宴的經典菜色；故宮晶華也首次推出手工繁複、功夫講究的潮州菜「菊花石榴雞」及清朝慈禧太后喜愛的名點「八珍糕禮盒」，希望滿足喜愛嘗鮮饕客們的味蕾。各式年菜與年禮將自即日起至2019年1月28日於館內各餐廳以及官網線上商店接受訂購，晶華酒店的五星大廚們要以多元且優質的食藝，伴您與家人守歲過新年！

四款中式圍爐盛宴 、頂級奢華食材盡出

晶華酒店延續往年佳評如潮的好口碑，每一菜系皆以一款奢華珍饈為主軸，包括台式圍爐宴的極品魚翅佛跳牆、川粵式團圓宴的乾燒醬燒龍蝦、滬式吉祥宴的瑤柱土雞燉魚翅等三款中式桌菜，以六道開胃前菜、兩道主菜與一盅煲湯為桌菜基本組合，消費者可依照家庭人口數，自行加點其他佳餚、增加份量與菜色，同時滿足小家庭與大家庭的需求。菜色的規劃重點則是擺在家庭主婦比較困難在家料理的繁浩大菜，例如需要手工發製的食材、花費長時間熬煮，亦或是需要大火快炒的料理。以鮮美食材廣受歡迎的三燔本家則是集合螯龍蝦、加拿大干貝、鮑魚、廣島生蠔等生猛海鮮推出超澎拜的三燔日式火鍋集；此外，今年宴會廳主廚團隊特別將台灣光復初期大戶人家的阿舍菜色復刻呈獻，包括極度考驗師傅刀功，製作時須將豬蹄膀的骨頭完整去除，再填入多款豐美配料的乾坤燒蹄及流傳百年的嫁妝菜白玉鳳眼，為您的金豬年招來好彩頭！上述套餐價格、每套6,888元起。

位於故宮院區的故宮晶華也推出故宮晶華圍爐宴，以六道精緻開胃前菜(糖漬栗子、剁椒帶子、梅醋番茄、五味九孔、蔥香魚柳、 酒香醉雞) ，兩道主菜(菊花石榴雞、醋溜海石斑)，與一盅故宮御品佛跳牆為組合，與您一同迎新春。

五福水餃，強勢回歸、九款年節冠軍伴手禮、送禮自用兩相宜

2008年推出即造成轟動的五福臨門金元寶，應廣大民眾的要求，睽違十年再次盛大推出！中點主廚特別挑選五款頂級餡料，包括明蝦、魚翅、鮑魚、干貝、羊肚蕈等、搭配五種顏色的手工麵皮、細心包製而成，每顆約30公克左右大小，成品內餡味道細緻、外型多彩且應景，預計會成為圍爐餐桌上最討喜的美饌。

年禮的部分，晶華續推曾經得到媒體評比冠軍的－鳳梨澄沙奶黃禮盒，其他特色年禮還包括匯集松露白酒鮑魚及中式香醇祕製鮑魚的晶華珍饌鮑魚禮盒；年年熱賣的人氣甜品—花開富貴甜芋泥禮盒；遵循古法精心製作的步步高昇蘿蔔糕禮盒；特選美國頂級牛肉由五星主廚精切出最油嫩鮮腴的肋眼部位，急凍包裝後以充滿質感的木盒盛裝而成的極致肋眼牛排禮盒以及主廚秘製干貝XO醬與銀魚麻辣醬所組成的晶華軒御膳XO醬禮盒。故宮晶華更搭上近來的宮廷劇熱潮、趁熱推出相傳是清朝慈禧太后最喜愛的名點—八珍糕禮盒，將山藥、薏仁、茯苓、芡實、蓮子、黨蔘、桂圓、紅棗八種藥食磨成細粉與糯米、粳米及白糖蒸製而成的糕點，氣香味甜、美味可口，搭配精美包裝、送禮自用兩相宜。