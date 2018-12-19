花蓮王「標案綁記者」　遭爆砸546萬收買地方媒體

（台灣英文新聞／施家恩綜合報導）被外界稱「花蓮王」的花蓮縣前縣長傅崐萁，9月底因合機炒股案入獄服刑後，任內不妥當標案也隨之曝光。媒體報導，選舉前一年起，花蓮縣府共釋出25個「縣政宣導平面素材資料庫蒐集建立」採購案，每個標案從14萬至28萬餘元不等，幾乎全由在地記者得標，記者也坦言，拿下標案「道義上」沒辦法對傅下手太重。

傅崐其任用預算執行方式爭議不斷，先是2013年遭爆花蓮國中小作文簿及家庭聯絡簿上全都印上傅崐萁的封面，遭批是「造神運動」。

(圖／擷取自網路)

更離譜的是，在今年花蓮地震災後半年，全台震災捐款人竟然收到花蓮縣政府斥資上千萬製作的一系列賑災成果美化報導，由花蓮當地媒體得標製作，含報紙及DVD，裏面更不妥當地與高雄氣爆善款運用做比較，相當浪費資源。

不僅是賑災美化報導獨厚當地媒體，根據《鏡周刊》19日報導，從去年底開始，花蓮縣府共釋出25個「縣政宣導平面素材資料庫蒐集建立」採購案，每個標案從14萬至28萬餘元不等，總金額546萬，而這批政府標案幾乎全數皆由花蓮在地記者以個人身分得標。縣府官員更遭爆料，還私下找了在地記者幫忙蒐集輿情回報，每月回以50,000元報酬。

因花蓮縣府給予的資金十分豐厚，一名地方記者向媒體透露：「拿這麼多錢，道義上本來就沒辦法下手太重。」更有地方記者表示，縣府用這樣的方式，一定會影響報導方式，傅崐萁此舉被認為有利用記者控制輿情之嫌。

民進黨立委段宜康今也在臉書上公布參與標案的多家媒體記者名單，他也質疑，這個獨給記者個人的福利，在新縣長上任後，會不會繼續辦理？段宜康呼籲每個主流媒體都該出面表態。

根據段宜康的資料，包括聯合報、更生日報、花蓮電子報、中視、台視、三立、民視、東森、年代、TVBS、壹電視、中天、原民台與客家台都赫然在內。據《中央社》報導，被點名的記者紛紛提出辭呈：客家電視台表示張姓記者因違反電視台記者自律規定，已自行辭職；台視則證實花蓮駐地記者請辭；民視新聞部則表示已對吳姓記者做出停職處份；原民電視台則暫停駐地記者採訪工作。