(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)雖然中國當初稱一帶一路計劃，能夠帶動開發中國家進步，甚至幫助中國成為高所得國家，並讓人民幣國際化，但英國《金融時報》分析，該計劃仍受限於美元，人民幣國際化反而倒退。

報導指出，其實一帶一路計劃大部分金錢交易，都是由美元進行，和世界上大部分交易無異，而人民幣也沒有因一帶一路，獲得作為國際貨幣所需的三個功能：計價單位、交易媒介、價值儲存。

報導回顧，多年來，中國政府不斷努力，試圖在國際社會上，推廣人民幣使用，除了簽訂多個通貨交換協議，甚至放寬西方銀行，承銷外國公司發行之人民幣公司債的條件。

《金融時報》介紹，人民幣近年最大的成功，在於2016年，獲選成為國際貨幣組織特別提款權（Special Drawing Rights）的一籃子貨幣之一，得到和美元、歐元、英鎊、以及日圓相同的地位。

不過，報導提醒，雖然人民幣出現一些進展，但其國際使用程度，反而開倒車。

根據報導，人民幣在2015年，佔全球交易量總額的2.8%，但之後快速下降，到今年（2018）10月，只剩下1.7，且在中國國内，也只有13%的貿易，是用人民幣進行，為三年前的一半。

《金融時報》警告，由於人民幣還未能成為國際貨幣，因此一帶一路合作廠商，也大多偏好收到美金，讓中國央行放出大量外匯存底中的美元，協助「國策銀行」進行貸款。

不過，中國就算外匯存底再高，也絕對不是無限大，因此報導引述花旗銀行專家説法，表示中國達成一帶一路目標的能力，其實有限，受限於中國政府無法控制的因素：美元。報導介紹，若人民幣今天是國際貨幣，中國就能用印鈔票的方式，來滿足一帶一路建設計劃要求。

花旗銀行專家稱之為「美元限制」（dollar constraint），並向《金融時報》説明，若中國經常帳惡化，此限制就會更加明顯，因為若該國需要外國提供資金援助，他們就無法輕易動用美元資產，繼續推動一帶一路計劃。

外媒：人民幣國際化不進反退 一帶一路仍受限於美元