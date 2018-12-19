攜手荷日博物館　故宮重現大航海時代東西文化交流

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）故宮博物院年度大展「亞洲探險記—十七世紀東西交流傳奇」將於明（20）日登場，除了精選館藏展品及國內各機構收藏外，也與荷蘭及日本的美術館合作，讓逾百件400年前的藝術品、書畫、器物等，再次飄洋過海，匯集於臺北故宮，共同呈現一段迴盪於東西之間的交流故事。

在今日的開幕記者會中，故宮院長陳其南表示，此次展覽以17世紀東西文化交會的歷史作為主軸，且故宮嘗試以「臺灣的觀點」來看這段歷史。展出的180件展品，除了有故宮典藏，還有臺南市文化局及臺灣大學圖書館等國內機構收藏，並與荷蘭阿姆斯特丹國家博物館、日本東洋陶瓷美術館及海杜美術館合作，讓數十件展品遠渡重洋來臺，匯聚於故宮一次展出。

► 故宮院長陳其南（照片來源：故宮提供）

陳其南進一步指出，此次展覽雖然展出的都是來自日本、荷蘭或中國在17世紀產出的文物，不過由於荷據時期荷蘭人以臺南熱蘭遮城為據點，所有來自日本及中國的器物、藝術品，或是荷蘭從南方帶來的商品等，都會先運送到臺灣的轉口港，再運回歐洲。

陳其南提及，大航海時代開啟東西之間貿易與文化的交流，不過到了18世紀之後日本跟中國進入鎖國狀態，導致東西之間的來往幾乎斷絕，要等到19世紀中葉西方人才再度回到東亞，「這是一段有趣的歷史，也是很值得我們思考的歷史發展過程。」

荷蘭貿易暨投資辦事處副代表范安治（André Verkade）致詞時表示，17世紀時荷蘭人曾兩度來到臺灣（澎湖及臺灣本島），不過最後都被「趕走」了，儘管如此，荷蘭與臺灣仍然保有良好的關係。對於荷蘭來說，臺灣也是亞洲地區相當重要的朋友。

► 荷蘭在臺辦事處副代表范安治（照片來源：故宮提供）

范安治提及，400年後的今天，臺灣跟荷蘭的交流仍相當頻繁，且互相學習，荷蘭也致力於推廣人權及公平待遇等價值理念。

阿姆斯特丹國家博物館（Rijksmuseum）亞洲藝術部研究員王靜靈表示，此次展覽，有32件展品來自阿姆斯特丹國家博物館，可說是亞洲借展規模最大的一次。他提及，阿姆斯特丹國家博物館自2013年重新開幕後，亞洲就一直是博物館致力發展的方向，「臺灣是我們非常重要的夥伴，希望未來能繼續和臺灣的博物館有更多的交流及合作。」

► 荷蘭阿姆斯特丹國家博物館亞洲藝術部研究員王靜靈（照片來源：故宮提供）

海杜美術館學藝員青木隆幸表示，此次美術館出借的收藏是第一次出國，而能藉由這個機會，和400多年前世界各地製作出的藝術品，同時匯集在臺北故宮，實是一件非常神奇的相遇，令他非常感動。

► 日本海杜美術館學藝員青木隆幸（照片來源：故宮提供）

故宮策展單位指出，此次展覽分為四大單元，包括「行旅足跡」、「異國奇珍」、「東方風情」，以及「寰宇交會」。17世紀是一個探索新知和拓展領域的時代，東西方的接觸與碰撞促成雙方更進一步的理解與交流，其中對世界認知的改變、文化因素的轉換和轉譯，以及工藝品之間的模仿和創造，也成為交流過程中格外引人矚目的部份。

總策展人余佩瑾則表示，故宮期盼藉由此次展覽回應「全球化」的世界潮流，並探討異文化的相遇、交流、融合、轉化等現象。另外也透過館際交流合作，具體展現故宮國際合作的實例。

► 故宮博物院年度大展「亞洲探險記—十七世紀東西交流傳奇」將於20日登場（照片來源：故宮提供）