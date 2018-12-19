馬斯克狂人運輸夢成真 地下快線連人帶車「遁地」奔行

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）鐵路地下化不稀奇，但你有聽過地下轎車快線嗎？美國企業家馬斯克不只是電動車特斯拉創辦人、SpaceX太空載具執行長，他現在更在加州打造了一條地下隧道，可連人帶車送至地下，快速抵達目的地，號稱是下一代運輸革命，實現飛天遁地的夢想。

CNN報導，Elon Musk旗下的Boring公司，在加州霍桑市建造了一條試驗隧道，只見受邀體驗的記者，乘坐一台特斯拉電動車Model X，慢慢駛入一間老舊廚具行後方的停車場。接著車子開始緩緩下降，「搭著電梯」抵達地底，眼前便是長1.14英里（1.8公里）的快線隧道。前方紅燈突然轉換為綠燈，車子隨即向前衝，途中偶有顛簸，不消2分鐘，連打個盹的時間都沒有，便以時速56公里的速度抵達目的地。

記者笑稱，恍如一趟「奇異的迪士尼飛車」之旅。

令人意外的是，這看似革命性的構想，萌生至今不過兩年。2016年，馬斯克對洛杉磯高架道路壅塞交通感到不滿，遂起了念頭，「明明可以在地下高速前進，為何要卡在高架上呢？」沒想到一句玩笑成真，這位億萬富翁將構想付諸行動，斥資1千萬美元打造試驗隧道。

馬斯克打算將他的地下快線雄圖擴展至整個洛杉磯，甚至芝加哥及華府，但過程並非一路坦途，不免遭遇來自地方團體的反對、法規限制、以及環評障礙。他強調，地下快線除了可行駛特斯拉自駕車，也可讓其他私人載具運行，只要車體能裝上特製軌道輪。

但馬斯克的雄心壯志不僅於此，他期許有朝一日，能打造膠囊式真空運輸管，半小時內就能將旅客從華府送至紐約。

特斯拉電動車與可收式軌道輪（圖／馬斯克推特）​

Boring特製管狀隧道（圖／美聯社）