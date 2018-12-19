台優質公共工程建設獲讚　副總統：盼爭取海外商機

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）「第18屆公共工程金質獎」已於近日舉辦頒獎典禮，副總統陳建仁出席頒獎典禮時，讚揚台灣優秀工程設計，並期許將其發揚光大名揚國際。

行政院公共工程委員會舉辦之「第18屆公共工程金質獎」，共有63件工程參選，得獎工程計有特優6件、優等18件、佳作18件，「個人貢獻獎」部分，則有11位人員參選，得獎人員計有優等3位及甲等4位。

今年「公共工程品質優良獎」各類組均有「特優工程」，6件「特優」工程中，土木類第1件特優為交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處辦理之「台9線南迴公路安朔至草埔段C2隧道標（6K+300~11K+006）新建工程」，該工程位於臺東縣達仁鄉及屏東縣獅子鄉，全長4,706公尺。

特別的是，該隧道通風設計提出國內首創之「縱流+點排」式，可快速排除煙霧及降低隧道溫度。該隧道地質之剪裂破碎帶多、岩體強度低且自立時間短，又因地下水因素，岩盤遇水弱化，水壓力及大量湧水等，容易造成隧道抽坍，施工團隊善用各項技術克服困難，通車後往返臺東屏東將縮短車程，建構環島安全路網。

陳建仁出席由行政院公共工程委員會舉行的「第18屆公共工程金質獎頒獎典禮」，並頒發「公共工程專業獎章」。

副總統陳建仁表示，公共工程金質獎向來有工程界奧斯卡美譽，這些優質的公共工程建設，是代表台灣爭取海外基礎建設商機的金字招牌，更是政府推動新南向政策的助力，期待工程界響應政府重大政策，籌組產業聯盟，爭取海外商機。