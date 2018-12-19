輸銀力挺新南向　助廠商外銷一臂之力

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）輸出入銀行針對新南向政策18國擴大輸出保險優惠措施，其承保金額逾新台幣200億元，年增8.33%。

中央社表示，輸銀說明台灣廠商外銷出口，產品行銷全世界，但有外匯短缺、資金成本高、政治與信用等風險較高的特性，出口商也常會因對新興市場熟悉度低而卻步，錯失許多商機。為此，輸銀致力協助廠商拓銷海外市場，提供各種輸出保險商品，更對新興市場國家或地區，推出保險期間長達1080天的信用狀貿易保險，成為廠商拓展市場的金融利器。

此外，對於在台灣經濟成長與產業發展中扮演重要角色的中小企業，輸銀也提供支持與協助。根據統計，輸銀中小企業客戶占比高達85%；而今年截至今年11月底止，輸銀對中小企業承保金額達463.76億元，年增為25.33%。

輸銀表示，在國際經濟動盪不安，美中貿易衝突等不確定性的因素下，今年前11月輸出保險承保金額已達1228億元，較去年同期成長14.65%，

輸出入銀行成立於民國68年，為政府因應國內產業結構轉型所成立的政策性銀行，主要任務為配合經貿政策、協助廠商拓展外銷市場、分擔貿易風險，以及促進台灣產業升級與經濟發展，將在明年1月11日成立滿40週年。