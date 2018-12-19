北市立動物園熱帶雨林館即將開放　增設長廊隧道模仿昏暗環境

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）封館多年的台北市立動物園熱帶雨林館即將開館嘍！你有多久沒有看到阿氏夜猴、粗尾侏儒狐猴、小懶猴等夜行性代表動物了呢？牠們已準備好要跟大家見面囉！

台北市立動物園今(19)日表示，自2012年9月夜行動物館封閉拆除迄今，許多館內動物暫遷往不同區域照養。有些動物自封館後，就暫居未開放遊客觀察的作業區域。

在開館之前，北市立動物園要先帶大家重新認識一下即將入住熱帶雨林館的夜行動物：

1. 黑夜中的大眼精靈─阿氏夜猴。牠擁有著一雙漂亮的大眼睛，極佳的夜視能力，讓牠們可以在漆黑的樹林裡，精準的捕獵到空中飛行的昆蟲。因為頭部外觀而被許多人暱稱為「無臉男」的阿氏夜猴，常會沿著藤蔓，在矮樹叢中找尋食物，甚至會做出令人驚奇的跳躍行為。

▲粗尾侏儒狐猴。(照片來源：Taipei Zoo)

2. 粗尾侏儒狐猴是在原生環境內唯一會休眠的靈長類動物，休眠狀態可長達六個月。粗尾侏儒狐猴會將養份以脂肪的形式儲存在尾巴裡，做為提供能量的來源，所以營養好的個體尾部也特別膨大。在休眠期間，牠們會慢慢消耗尾巴裡的脂肪，等待著下一個溫暖的季節來臨。

3. 小懶猴看似體型小巧、動作緩慢，但牠們手腳的抓握能力可是很強的呢！牠們可以長時間待在樹上，甚至用後腳倒掛樹稍的姿勢，來捕捉獵物。小懶猴分布在寮國、越南、柬埔寨，棲息地因長年戰爭遭到嚴重破壞外，也面臨被捕捉當寵物販售的威脅，目前已被國際自然保護聯盟（IUCN）列為易危(Vulnerable)動物。

北市立動物園表示，熱帶雨林新館中設置了一條長廊隧道，模仿夜行性動物在黃昏至夜晚出沒活動的昏暗環境，提醒大家在未來開放參觀時，請您輕聲細語、腳步放慢，別驚嚇到這些夜行動物了。

▲易危小懶猴。(照片來源：Taipei Zoo)