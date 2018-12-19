台印強化智慧防災合作　國家災害防救中心訪印度

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）國家災害防救科技中心為落實科技部「智慧災防新南向方案」，率專家拜會印度相關政府與研究單位，決定推動台印災害防救合作。

中央社報導，國家災害防救科技中心訪問團近日抵達印度新德里後，在駐印度代表處科技組長陳和賢安排與陪同下，陸續拜會印度科技部科學與工業研究委員會（Council of Scientific and Industrial Research）所屬國家地質物理研究所、印度地球科學部、印度氣象局與國家地震中心等官方單位，其中印度地球科學部並由次長拉吉凡（M. Rajeevan）全程接待。

此外，國家災害防救科技中心訪問團也拜會印度理工學院（IIT）德里分校土木工程系，並與地震專家會談。

根據「智慧災防新南向方案」，台灣希望與印度合作的重點包括防災資訊串接、整合、加值、分析與展示，讓決策者可在豐富的資訊下做出最佳決策。

同時，台灣希望能在印度選擇適當地點建立示範地點，建置環境監測系統，協助合作機構提升災害應變管理能力，且協助推廣私營部門進行企業防災規劃。同時促成防災大數據與社群資料的應用與合作，並與學術單位合作建立防災學位學程，邀請印度專家與相關人員赴台參觀颱洪災害應變及災害告警系統，進行經驗分享與人才培訓。