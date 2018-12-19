臺灣地標被加「中華臺北」　外交部：Google同意處理

（臺灣英文新聞／政治組 綜合報導）Google 地圖近來遭人發現數個國內地標遭人加上中華臺北一詞，包括臺北101觀景臺等。對此，外交部表示，已於第一時間進洽 Google 臺灣分公司，要求速做更正，Google 亦同意立即著手處理。

目前發現多處 Google 地圖上的地標遭到竄改，在原先的名稱上加上「中華臺北」。除了臺北101觀景臺之外，臺北建國假日花市、國家表演藝術中心、臺北市立聯合醫院仁愛院區，以及臺北市立圖書館等，皆遭到改名。

► Google 地圖上的臺北建國假日花市臺遭人加上「中華臺北」一詞（圖片來源：中央社）

外交部表示，獲悉相關消息後外交部已於第一時間進洽 Google 瞭解原因，要求速做更正及強化管控機制。

根據外交部，Google 表示，Google 地圖為開放資訊平臺，一般民眾皆可透過線上直接提出修正申請。由於 Google 地圖部門在臺灣並未配置工作人員，更正需求須透過總公司協處。

外交部表示，將續與 Google 保持密切聯繫，追蹤本案處理進度，以確保我國相關地名、地標不致遭有心人事刻意矮化，並避免日後再度出現類似情事。

由於中國打壓，我國參與國際組織或國際運動賽事，經常以中華臺北（Chinese Taipei）為名申請及參與，不過也有自我矮化之虞。儘管上（11）月底東奧正名公投失敗，外交部長吳釗燮上週仍表示，若臺灣要參與國際活動，最好還是以正式國號「中華民國」的名義。

吳釗燮指出，我國應避免使用「中華臺北」作為代表，倘若真的被迫使用，也要確保我國是獨立參與，權利、義務和其他參與的會員一致。