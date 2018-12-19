埃及考古新發現 4400年前祭司古墓重見天日

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）埃及古文明一向是流行文化的最愛，撇除差評如潮的最新一集神鬼傳奇來說，神鬼傳奇一裡面的祭司印何闐，一直是所有影迷中印象深刻的角色，不過如果，考古學家在埃及發現了跟印何闐年代相近的高級祭司古墓，你會有什麼聯想呢？

近日，埃及的考古學家們在開羅以南30公里處的薩卡拉金字塔(Saqqara pyramid)附近，發現了一處古代陵墓，這名叫做Wahtye的古代祭司，與他的母親、妻子與其他親戚，共同被葬在這個有著法老雕像、佈滿彩繪古代象形文字的陵墓中，已經有4400年之久，且沒有受到盜墓者的侵擾。

埃及古文物部長阿納尼(Khaled Anany)指出，Wahtye的陵墓前端在11月中與其他七座墳墓一起被挖掘出來，這些陵墓的其中四座可追溯到古王國時期，其他三座則屬於新王國時期的建築；埃及古物理事會代表瓦齊理(Mostafa Waziri)則說，古墓中的裝飾清楚的寫出了Wahtye母親、妻子的名字，並詳盡地描繪出他們日常生活的景象。

瓦齊理並表示，這座陵墓與過去幾十年來所發現的陵墓完全不一樣，考古團隊在這個10公尺長的陵墓中找到五個墓穴，還有找到兩扇為了保護墓地主人而設置的暗門，除此之外也發現了豐富的藝術品，這包括24座彩繪的巨大石雕，忠實的呈現出Wahtye祭司與其家人的面貌，在墓穴較低的地方也發現了31座較小的石像。

現階段埃及全國總共有25個考古計劃正在進行當中，這個發現是目前最驚人的，與Wahtye同時被發現的四周古墓當中，一個還挖出了兩個盒子，其中一個盒子包裹了三層，裡面居然裝了200隻已經木乃伊化的聖甲蟲，這在全球的考古挖掘中還是頭一遭。

（圖片來源：美聯社）