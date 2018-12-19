職場花木蘭　女性領袖從致力SDGs經驗暢談CSR影響力　

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）由永續發展目標聯盟(A．SDGs)指導，華南金融控股股份有限公司、安永聯合會計師事務所及台灣企業永續研訓中心共同舉辦「永續新趨勢：女性領袖的CSR影響力」17日在華南銀行總行大樓國際會議中心舉辦。

永續發展目標聯盟(A．SDGs)主席暨台灣企業永續研訓中心理事長簡又新致詞時表示，CSR和SDG在台灣的推動已進步不少，企業永續發展成為趨勢，今(2018)年的台灣企業永續獎新增「性別平等獎」，鼓勵企業及機關(構)於組織內落實兩性平等。

該活動邀請到立法院聯合國永續發展諮詢委員會余宛如副會長、台灣綜合研究院李安妮副院長、華南金融控股股份有限公司徐千婷副總經理等女性領導人，分享如何在組織內推動CSR之作為。

專題演說時段，副會長余宛如以「從國會看SDGs推動」為題，提及今(2018)年總共召開了3次委員會，超過17個部會參與，許多女立委皆十分關心SDGs，委員會也將SDGs融入社會創新行動方案及社會創新實驗中心，並強調社會責任投資、社會影響力投資、社會企業發展及地方創生都需要跨部門合作。

華南金控徐副總經理則以「華南金控的CSR策略與實踐」為題，分享華南金控如何從金融服務及政策、公益行動和環境面來實踐永續發展及成果，並期許能成為推動社會前進的穩定力量。

安永聯合會計師事務所涂嘉玲擔任引言人的跨界對談，與談的余宛如副會長、李安妮副院長、華南金控徐千婷副總經理及王秀芬執行總監的對談主題圍繞著4個關鍵字，分別為女性、領袖、CSR企業社會責任與影響力。