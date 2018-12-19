美國法官判盜獵者　服刑期間定期觀賞《小鹿斑比》

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）殺害野生動物只為娛樂或將其當作戰利品？美國法院日前逮捕多名違法獵人，其中一名犯嫌被判在獄中定期觀賞《小鹿斑比》，以感受失去母親小鹿的心境。

美國密蘇里州自然資源保護部(Missouri Department of Conservation)近日新聞稿表示，這次的調查已展開多年才得以收網，並把這些盜獵者逮捕歸案。自2016年7月11日起，上百位聯邦官員還有加拿大野生動保官員，從美國密蘇里州、堪薩斯州、內布拉斯加州或是加拿大等地，都陸續展開調查並盤問多名證人與可疑份子。

綜合外媒報導，值得關注的是其中四名獵人皆來自同一個家族，疑似在三年期間違法獵殺上百頭鹿做為「戰利品」。檢察官表示，無法預估有幾頭鹿在這段期間被獵殺，遭到違法獵殺是雄鹿，牠們都被當作戰利品。這四名獵人多在晚間進行打獵，只為了取鹿頭，其他部位都被丟棄在現場。

在調查結束時，許多人都被依違反《動保法》罪行被移送法辦。有的被罰鍰、有的被關幾天、有的則被判終身不得獵殺野生動物。其中一名犯嫌被判一年有期徒刑，需在獄中每個月觀賞一次《小鹿斑比》。

《小鹿斑比》(Bambi)是由華特．迪士尼於1942年夏天，發行上映的首部長篇動畫電影。該部影片正是講述，原本生活在森林裡的母鹿和斑比在覓食時，遇到一群獵人。母鹿為了救自己的孩子，不幸成為槍下亡魂。法官希望透過這部影片讓獵人省思，在提槍殺害母鹿後，是否能為失去至親的小鹿流下半滴眼淚。