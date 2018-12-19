景氣放緩 中經院估2019年經濟成長率2.18%

中華經濟研究院今天發布經濟預測，修正2018年經濟成長率為2.62%，預估2019年經濟成長率為2.18%，中經院代理院長王健全直指，美中貿易戰仍是展望景氣前景的黑天鵝。

中經院10月預估2018年、2019年經濟成長率分別是2.61%與2.18%，今天再次發布預測，對於2019年維持2.18%的預測值，而經濟走勢將呈先低後高，成長模式持續倚重內需。

進一步觀察明年內需情勢，中經院說明，2019年在台商回流以及公部門投資挹注之下，固定資本形成實質成長率達4.79%，明顯優於2018年，民間消費實質成長率則僅2.01%，主因是全球經濟不確定性增加、財富所得成長走勢趨緩等因素，不利消費信心擴增，因此民間消費成長受到壓抑。

王健全分析，2019年存在許多不確定風險，美中貿易戰將續成景氣的黑天鵝，另外，也必須觀察中國經濟下修情況、全球升息縮表動向、原物料價格波動等因素。

王健全解釋，全球升息縮表的動向會影響新興國家經濟成長、匯率波動，原物料價格下跌也不見得是好事，因為背後反映的可能是大家不看好景氣前景，追漲不追跌，當原物料價格下跌時，廠商卻認為還會再跌，拉貨力道趨於保守，將不利經濟成長。

國內景氣成長趨緩，王健全也另外點出「3M」的現象，M型社會、產業M型化、公司薪水M型化的狀況，這些情況也是必須審慎關注的議題。