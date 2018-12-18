愛滋篩檢在家自己做 上網預訂超商取貨

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）疾管署今（18）日宣布「在家愛滋自我篩檢計畫」開跑！即日起民眾只要上網預訂篩檢試劑，就能到超商取貨，回家自行篩檢。呼籲有性行為者，建議至少進行1次篩檢；持續有無套性行為者，建議每年至少進行1次篩檢。

疾管署去年辦理「在家愛滋自我篩檢計畫」執行期間共發出近2萬支試劑，民眾上網登錄篩檢結果陽性率為1%，計畫受到廣大迴響。疾管署今年持續與超商合作，民眾只要上網預訂，就能至全家、OK或萊爾富3大連鎖便利超商，支付200元試劑費及45元物流費取得試劑。

此外，民眾也能透過21個縣市衛生局（除嘉義市衛生局外）及5家民間團體（大台北同學會、彩虹酷兒健康文化中心、風城部屋、台中基地及陽光酷兒中心）所設的401個定點及19台自動服務機，支付200元取得試劑。

衛福部並提出具體建議，有性行為者，建議至少進行1次篩檢；持續有無套性行為者，建議每年至少進行1次篩檢；若持續有感染風險行為（如與人共用針具、多重性伴侶、合併使用成癮性藥物、感染性病等），建議每3至6個月篩檢1次。

疾管署提醒，民眾可至官網觀看試劑使用方式的操作影片，另外本計畫合作之民間團體及衛生局亦提供諮詢、轉介或陪伴就醫服務，歡迎尋求協助。

若篩檢結果呈陽性反應，建議務必前往「愛滋病指定醫事機構」進一步確認檢驗；篩檢結果為陰性，代表目前尚未被感染，但仍建議持續定期篩檢，並做好全面防護措施（包括落實安全性行為及避免風險行為），才能有效預防愛滋感染。