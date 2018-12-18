櫃買揪華南 捐贈東基復康巴士

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）證券櫃檯買賣中心與華南銀行發行的「櫃買贏家生活卡」信用卡公益回饋金，加上二個單位共同捐贈乙台高頂復康巴士給台東基督教醫院，以表達支持位處東台灣資源相對貧乏的行動醫院計畫，並在今日(107年12月18日)舉辦捐贈儀式。

櫃買中心董事長陳永誠表示，櫃買中心與華南銀行已連續三年的公益合作，共同展現對偏鄉弱勢的關懷。台東幅員廣闊，醫療資源缺乏，台東基督教醫院自民國58年成立以來，一直為偏鄉醫療關懷服務，希望透過今天的捐贈儀式，對台東基督教醫院致敬，也希望讓台東民眾能感受到這份愛心。

華南金控暨華南銀行董事長吳當傑也表示櫃買中心的努力是大家有目共睹，尤其對企業的服務熱忱更是深受肯定，華南銀行明年成立即將滿100週年，始終秉持取之於社會，用之於社會的精神，積極串聯企業投入公益活動，今天的復康巴士捐贈活動，讓寒冷的天氣，因這一份關心而更加溫暖。

台東基督教醫院執行長呂信雄更表示台東偏鄉地區交通不便，曾看到民眾將其父親輪椅綁在鐵牛車拉來看病，也有民眾因沒有復康巴士能接送就醫，讓小病變大病。感謝社會各界使得去年1年台東基督教醫院能提供達3萬趟的就醫接送服務，讓偏鄉長輩能有完善的行動醫療服務。

「櫃買贏家生活卡」是第一張證券市場聯名認同的信用卡，每年的簽帳金額都提撥一定比例回饋金作公益，105年首次捐贈嘉義基督教醫院醫療巡迴車，106年協助恆春基督教醫院之重建，今年則擇定東台灣的台東基督教醫院捐贈高頂復康巴士，櫃買中心與華南銀行未來也將持續關懷資源相對缺乏之偏鄉地區。