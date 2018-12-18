中華電信資安團隊榮獲HITCON Defense企業資安攻防大賽第一名

（台灣英文新聞）中華電信資安團隊於12月14日，在台灣駭客協會舉辦的「 HITCON Defense企業資安攻防大賽」， 從6支參賽勁旅中脫穎而出獲得冠軍。並且在參賽過程中， 因樂於分享情資榮獲主辦單位頒發的「情資分享特別獎」， 肯定中華資安除擁有專業的資安防護能力外，還具有互助精神， 協助其他參賽隊伍提升資安防護能力。

本次參賽隊伍來自金融、電信、政府、軍方、高科技單位， 皆為國內資安專業的一時之選。中華電信團隊打趣以RFC 2324狀態碼「418」為隊名，成員由中華資安國際、 中華電信數據分公司所組成，在駭客炮火猛烈的攻擊下， 快速盤點企業資產、挖掘內部網路威脅、建構資安防護架構， 最終維持企業持續營運，因此奪得本屆大賽冠軍。

代表領獎的中華資安國際公司總經理洪進福表示：「本屆HITCO N Defense攻防大賽最大特色就是『真』， 這些攻擊情境與我們過去協助客戶處理的資安事件頗多雷同；我們擁 有豐富的資安專業能力、實戰經驗， 樂於協助政府與企業做好資安防護， 共同提升國內整體資安防護能力；本次參賽的中華電信資安團隊， 都擁有長期服務企業資安的經驗， 也是這次團隊脫穎而出的成功關鍵。」

「HITCON Defense企業資安攻防大賽」是模擬資安防禦團隊(Blue Team)「空降」接手企業網路與資訊系統，同時由大會組成的駭 客團隊(Red Team)，展開各式網路攻擊，從埋設後門程式、遭分散式阻斷攻 擊(DDoS)、資料隱碼注入攻擊(SQL Injection)、刪除資料庫、到企業資源整合系統( ERP)漏洞等，最後連企業雲端平臺與虛擬私人網路( SSLVPN)都遭受入侵，手法相當激進， 也非常貼近真實世界的目標式攻擊手法；但中華電信418團隊運用 傑出的資安防禦、弱點挖掘、網路封包等分析能力， 找出攻擊來源及手法，快速建立防護體系， 才能在這次大賽中一舉奪冠， 更顯示出中華電信在資安實戰經驗的豐富資歷。