新北市「藝才音樂班午間聯合音樂會」首演　網紅鋼琴家官大為跨刀演出

（台灣英文新聞／藝文組綜合報導）新北市藝才音樂班聯合成果今(18)日在新北市政府1樓大廳熱鬧首演，由鋼琴家官大為與後埔國小學生共同演出《新天堂樂園主題曲》，即日起至12月22日每天中午12點至1點市府一樓，歡迎市民朋友一同欣賞午間音樂饗宴!
今日活動特別邀請後埔國小音樂班校友—鋼琴家官大為領銜演出，他5歲開始學琴，9歲時以鋼琴組第一名考進後埔國小藝才音樂班，專長是古典曲目，但他認為一個好的鋼琴家應該盡可能地讓自己什麼曲子都可以彈，流行曲目也非常拿手。此外，他也擅長編曲、即興創作，像是「google翻譯歌」、「柯媽媽」等創作都達到百萬點閱率，他認為學音樂的重點之一，就是為了要將好音樂與大家分享。這次特別和後埔國小學弟一起「傳承」好音樂，讓現場觀眾興奮不已！
這次9校聯合展演接力演出多達40首曲目，涵蓋棒鐘、合唱、管絃樂、打擊樂、法國號、豎笛及大提琴等，首日由重慶國中以棒鐘演出應景的「Jingle bells」，敲響聖誕節幸福的鈴聲；秀山國小演出「不可能的任務」，象徵孩子們的創意、能力及不放棄的精神；漳和國中演出「希望」，表達雖然會失望，但從不絕望的堅持。
漳和國中九年級的孩子杜康華，畢業於秀山國小音樂班，從小喜歡聽音樂、寫音樂、進而創作和改編樂曲，在一次漳和國中的實習音樂會中，將遊戲的配樂改編成重奏曲演出，得到極高的成就感，自創出此次展演的管絃樂合奏曲《希望》，由漳和國中11位孩子共同演出。
新北市政府教育局表示，接連5日有更多音樂班學校一同演出，展現藝術才能音樂班孩子們的專業表現以及創作能力，表演精彩可期！ 108學年度藝術才能音樂班將於108年3月開始招生，歡迎各界音樂菁英一起加入藝術才能音樂班的行列，共同揮灑音樂的色彩。