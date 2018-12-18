新北市「藝才音樂班午間聯合音樂會」首演　網紅鋼琴家官大為跨刀演出

（台灣英文新聞／藝文組綜合報導）新北市藝才音樂班聯合成果今(18) 日在新北市政府1樓大廳熱鬧首演， 由鋼琴家官大為與後埔國小學生共同演出《新天堂樂園主題曲》， 即日起至12月22日每天中午12點至1點市府一樓， 歡迎市民朋友一同欣賞午間音樂饗宴!

今日活動特別邀請後埔國小音樂班校友—鋼琴家官大為領銜演出， 他5歲開始學琴，9歲時以鋼琴組第一名考進後埔國小藝才音樂班， 專長是古典曲目， 但他認為一個好的鋼琴家應該盡可能地讓自己什麼曲子都可以彈， 流行曲目也非常拿手。此外，他也擅長編曲、即興創作，像是「 google翻譯歌」、「柯媽媽」等創作都達到百萬點閱率， 他認為學音樂的重點之一，就是為了要將好音樂與大家分享。 這次特別和後埔國小學弟一起「傳承」好音樂， 讓現場觀眾興奮不已！

這次9校聯合展演接力演出多達40首曲目，涵蓋棒鐘、合唱、 管絃樂、打擊樂、法國號、豎笛及大提琴等， 首日由重慶國中以棒鐘演出應景的「Jingle bells」，敲響聖誕節幸福的鈴聲；秀山國小演出「 不可能的任務」，象徵孩子們的創意、能力及不放棄的精神； 漳和國中演出「希望」，表達雖然會失望，但從不絕望的堅持。

漳和國中九年級的孩子杜康華，畢業於秀山國小音樂班， 從小喜歡聽音樂、寫音樂、進而創作和改編樂曲， 在一次漳和國中的實習音樂會中，將遊戲的配樂改編成重奏曲演出， 得到極高的成就感，自創出此次展演的管絃樂合奏曲《希望》， 由漳和國中11位孩子共同演出。

新北市政府教育局表示，接連5日有更多音樂班學校一同演出， 展現藝術才能音樂班孩子們的專業表現以及創作能力， 表演精彩可期！ 108學年度藝術才能音樂班將於108年3月開始招生， 歡迎各界音樂菁英一起加入藝術才能音樂班的行列， 共同揮灑音樂的色彩。