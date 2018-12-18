復盛應用公司今掛牌上市

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）高爾夫球桿頭大廠復盛應用科技股份有限公司(股票代號6670)今(18)日正式掛牌上市，復盛應用競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣100元，依投標價高者優先得標及認購，市場反應熱絡，承銷價格最後訂為每股新台幣120元。
輔導復盛應用上市的富邦證券資深副總經理吳春敏表示，復盛應用公司成立於2010年，為一精密鑄造加工廠，主要從事高爾夫球桿頭及其半成品之製造、委託加工、裝配及銷售等業務，客戶群涵蓋多數全球知名高爾夫球具品牌，主要產品包含高爾夫球桿頭、碳纖維球桿、棒壘球棒、航太和精密工業等零件產品，為目前全球最大的高爾夫球桿頭代工廠商。復盛應用公司除專注於高爾夫球桿頭之製造外，透過併購高爾夫球具零配件製造商，與本業產生垂直整合之綜效，相互分享市場訊息及資源，加速對市場的反應能力，更貼近客戶之需求。
復盛應用董事長李亮箴表示，現今的高爾夫球具不僅只是運動器材，同時也是一項藝術精品，高爾夫球桿頭的製造需經過上百道工序，各工序間需配合的天衣無縫，且良率能達到客戶對品質的要求及符合交期，顯示復盛應用紮實的管理能力，未來隨著開發中國家高爾夫球運動人口數成長，對於球桿需求將日益漸增。
李亮箴指出，除高爾夫球桿頭產品外，近年來復盛應用將鈦合金鑄造的核心技術加以延伸，切入航太用品領域上，使得鈦合金技術可以多元化發展，並自創自有品牌生產鈦金屬露營餐具等產品。李亮箴進一步指出，復盛應用的經營理念為「實事求是、精益求精、追求卓越、豐富人生」，憑藉著專業的經營團隊、優良的技術開發能力，提供客戶最優良的產品及解決方案以滿足客戶需求，使得復盛應用在高爾夫球頭製造商中處於業界領先地位。
復盛應用去年營收為141億元，毛利率 22.80%，較2015、2016年全年毛利率持續增加，2018年度前三季之稅後淨利相較2017年度同期，成長達60.38%；同期每股稅後盈餘(EPS)則為12.13元，經營成效及營收獲利表現穩健，2017年度每股稅後盈餘(EPS)11.68元，2018年發放現金股利達9元，股利發放率為77%，回饋股東對公司的支持。