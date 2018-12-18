復盛應用公司今掛牌上市

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）​高爾夫球桿頭大廠復盛應用科技股份有限公司(股票代號6670)今(18)日正式掛牌上市 ，復盛應用競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣100元， 依投標價高者優先得標及認購，市場反應熱絡， 承銷價格最後訂為每股新台幣120元。

輔導復盛應用上市的富邦證券資深副總經理吳春敏表示，復盛應用公司成立於2010年 ，為一精密鑄造加工廠，主要從事高爾夫球桿頭及其半成品之製造、 委託加工、裝配及銷售等業務， 客戶群涵蓋多數全球知名高爾夫球具品牌， 主要產品包含高爾夫球桿頭、碳纖維球桿、棒壘球棒、 航太和精密工業等零件產品， 為目前全球最大的高爾夫球桿頭代工廠商。 復盛應用公司除專注於高爾夫球桿頭之製造外， 透過併購高爾夫球具零配件製造商，與本業產生垂直整合之綜效， 相互分享市場訊息及資源，加速對市場的反應能力， 更貼近客戶之需求。

復盛應用董事長李亮箴表示，現今的高爾夫球具不僅只是運動器材， 同時也是一項藝術精品，高爾夫球桿頭的製造需經過上百道工序， 各工序間需配合的天衣無縫， 且良率能達到客戶對品質的要求及符合交期， 顯示復盛應用紮實的管理能力， 未來隨著開發中國家高爾夫球運動人口數成長， 對於球桿需求將日益漸增。

李亮箴指出，除高爾夫球桿頭產品外， 近年來復盛應用將鈦合金鑄造的核心技術加以延伸， 切入航太用品領域上，使得鈦合金技術可以多元化發展， 並自創自有品牌生產鈦金屬露營餐具等產品。李亮箴進一步指出， 復盛應用的經營理念為「實事求是、精益求精、追求卓越、 豐富人生」，憑藉著專業的經營團隊、優良的技術開發能力， 提供客戶最優良的產品及解決方案以滿足客戶需求， 使得復盛應用在高爾夫球頭製造商中處於業界領先地位。

復盛應用去年營收為141億元，毛利率 22.80%，較2015、2016年全年毛利率持續增加，20 18年度前三季之稅後淨利相較2017年度同期，成長達60. 38%；同期每股稅後盈餘(EPS)則為12.13元， 經營成效及營收獲利表現穩健，2017年度每股稅後盈餘( EPS)11.68元，2018年發放現金股利達9元， 股利發放率為77%，回饋股東對公司的支持。