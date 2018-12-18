百位師生齊聚科教館 與科普大師面對面

（台灣英文新聞／藝文組綜合報導）新北市107年度「中小學學生科普閱讀創作競賽」 頒獎典禮今(18)日在國立臺灣科教館盛大舉行，共計2, 501件作品參賽，165件作品獲獎，其中新北高中、 金山高中國中部及忠義國小， 分別為本次國高中及國小組獲獎件數最多學校， 新北市教育局副局長蔣偉民親自表揚獲獎學生。

新北市教育局副局長蔣偉民表示， 教育局自103年起辦理國中小學生科普閱讀創作競賽， 鼓勵中小學生將學習內容透過文字圖像、 多媒體運用與網路社群整合的方式呈現， 這就是素養導向的多元評量方式的最佳範例。

本競賽舉辦至今，已邁入第5年，獲得熱烈迴響， 今年為了紀念霍金，特別增加高中組，以編寫劇本、 拍攝短片介紹霍金的一個科學概念為範圍，國中小部分為「 國小畫科學」、「國中解科學」。競賽分為3期(9月、10月、 11月)、4項議題(天文學、化學、生命科學及物理學)， 以分組方式進行，其中國小組75件(25件特優、50件優等)； 國中組75件(25件特優、50件優等)獲獎；高中組15件( 5件特優、10件優等)獲獎，有高達38校(國小19所、 國中18所、高中職1所)學生獲獎，其中新北高中（15件獲獎） 、金山高中國中部(19件獲獎)及忠義國小(11件獲獎)， 分別為本次高中組、國中組及國小組獲獎件數最多學校， 顯見科普閱讀在新北校園深耕有成。各組得獎作品名單公告於「 新北市科普閱讀創作平臺」(網址http://pss. ntpc.edu.tw)。

大鵬國小陳泊宇同學在11月的作品「光年不是年」中， 清楚的將文本中所記載的科學知識分類整理， 再以渦旋式圖案將其條列出來， 同時延伸閱讀將科學家發現光速可能不是恆定的現象加入作品中， 增加了作品的可閱讀性。義學國中俞任軒同學在10月份「 玉米根蟲-吃垮美國」的作品中， 以美國地圖為核心將文章中的科學知識結構化整理出來， 同時在延伸的部分加入基改作物的介紹及本土福壽螺的危害， 饒富科學內涵。

頒獎典禮後接續辦理「科普大師面對面」， 邀請泛科學雜誌雷雅淇主編帶來科普議題專題講座， 學生們在雷主編有趣的議題引導下，了解生活中的科學知識。此外， 下午活動安排獲獎學生分為四個班，進行四種不同的動手實作課程及 展場導覽，體驗不同的科學課程。