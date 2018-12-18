移民節15國美食齊聚 桃市盼成新住民最強後盾

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）2018桃園國際移民日12月16日在桃園中壢區中正公園舉行，除舉辦野餐競賽、草地市集及藝文表演等活動，也進行2018年新住民傑出楷模、新住民績優服務人員、新住民友善社區、新住民友善學校及新住民友善企業等表揚，全方位打造新住民的友善環境。

桃園市長鄭文燦表示，桃園市政府規劃將於中壢成立新住民培力中心，協助新住民朋友就業及創業，讓新住民朋友獲得更多的資源與力量，並持續打造桃園成為新住民的友善城市，使新住民家庭及外籍移工成為桃園的一大特色

本次活動以「樂桃野餐趣」為主題，邀請印籍歌手「樂夏 Leshia」、菲籍雙人團體「呂曉曉」、2018年新住民舞蹈大賽冠軍「齊風藝術舞蹈團」、由巴拉圭流行女伶、美英樂手組成的「芭菈園La Paradisia」爵士樂團及街頭藝人演出，卡司陣容展現國際文化融合特色。

另外，主辦單位廣邀來自法國、巴西、比利時、美國、印度、丹麥、荷蘭、土耳其、墨西哥、秘魯等超過15國的美食、手作商品攤商組成草地市集，美食佳餚精彩可期。

鄭市長表示，桃園市外籍移工約11萬人，新住民家庭約6萬5,000人，市府於桃園火車站前成立新住民文化會館，相當受到新住民朋友的歡迎，未來將規劃於中壢成立新住民培力中心，舉辦工藝及美食等相關職訓課程，並鼓勵發展文創及微型創業；市府也會持續協助優質新住民團體發展，成為新住民朋友最重要的後盾。