依賴「緩瀉劑」解便秘　這些族群要當心

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）現代人壓力大、飲食習慣又不正常之下，腸道問題是多數人的通病，其中又以有便祕困擾的人最多。便祕是因為腸蠕動太慢或水分不足，使得糞球太硬而阻塞腸道，醫師診治時，會建議患者調整飲食或生活作息，有時也會開立「緩瀉劑」以治療症狀。緩瀉劑究竟是什麼藥？為何可以用來解決便祕問題？又該怎麼服用最有效？以下由三軍總醫院臨床藥學部葉爵榮藥師，為大家介紹緩瀉劑的種類、正確治療方式及注意事項。
- 膳食纖維、纖維補充劑和散裝瀉藥: 主要成分為洋車前子、甲基纖維素、聚碳芬鈣和小麥糊精。須將整包粉末或錠劑搭配少量水吞服後，再補充大量水分，藉由纖維素進入腸道的吸水膨脹作用，促進腸蠕動，增加糞便質量，軟化糞便，達到排便效果。但腎功能不良，須限制水分攝取的患者，不適合使用這類緩瀉劑。
一般膳食纖維的建議量是每天20至35克，建議從少量開始並緩慢增加纖維攝入量來調節，可減少腹部脹氣。天然穀物、麥麩、柑橘類水果、豆類食物也有類似效果。
- 表面活性劑:又稱糞便軟化劑，目的在降低糞便表面張力，使水分更容易進入糞便。雖然副作用很少，但效果不如其他瀉藥。
- 不易吸收的糖（聚乙二醇、乳果糖、山梨糖醇）及鹽（鎂乳、檸檬酸鎂、硫酸鎂）滲透劑:促進腸道水分泌，從而增加大便次數。過量使用易影響電解質平衡並增加體液容量，可能會對心和腎功能不良病人形成負擔。氧化鎂具抑制胃酸作用，可同時緩解胃部不適、灼熱感或消化不良，但腎衰竭病人應小心高鎂血症。
- 刺激性瀉藥（秘可舒Bisacodyl、番瀉葉苷Sennoside A、B）: 主要透過改變腸粘膜的電解質運輸，增加腸道蠕動。其中秘可舒具有胃部刺激作用，因此製作成腸道釋放劑型，需要整顆吞服。
番瀉葉苷為中藥成分，可磨粉給藥。長期連續服用這類藥物可能與低鉀血症、蛋白質流失性腸道疾病、鹽超負荷相關。
- 礦物油、甘油或秘可舒栓劑、水溶性造影劑灌腸（Gastrografin或Hypaque）: 通常用於嚴重便祕，可以有效軟化糞便，提供腸道潤滑作用，排除糞便阻塞障礙。磷酸鈉灌腸劑可能發生低血壓、高磷血症、低血鉀或高血鉀、代謝性酸中毒、嚴重低鈣血症、腎功能衰竭和心電圖改變（QT間期延長），建議腎功能不良及老年人避免使用。