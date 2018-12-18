鏈接新南向ICT實力 北市與6大學合作攬才出

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）台北市政府與6家大學合作，針對產業需求招收印度與馬來西亞僑外生，提供學雜費補助與生活津貼，台北市教育局12月17日辦理歡迎會，後續將陸續安排各校外籍學生赴企業進行實地參訪，深入了解企業經營情況與工作環境，凸顯台灣企業競爭優勢。

台北市政府的「南洋北流-台北市 ICT 南鑽人才匯流計畫」與國立台灣大學、國立清華大學、國立交通大學、台北科技大學、台灣科技大學、台北市立大學等6家大學合作，招收來自馬來西亞及印度2國資通訊產業（ICT）專業學生。

學生來台就讀期間，由市府提供學雜費補助、生活津貼、至台灣優質企業實習機會，及學生畢業後留台於相關產業服務2年以上工作機會，亦由市府提供就業媒合平台，目前已有和碩、仁寶、台達電、HTC、華碩、英業達、精英、廣達、緯創、研華、大同、神通及大金等13家企業，並由上開企業提供學生就業及實習媒合機會

此計劃自今年4月13日開始後，台大、清大、交大、台科大、北科大及北市大等6所大學共招收印度及馬來西亞僑外生21名。

台北市教育局將陸續安排各校外籍學生赴企業進行實地參訪，深入了解企業經營情況與工作環境，並舉辦媒合說明會，讓外籍學生充分了解台灣就業規定並提供相關協助，在企業與外籍學生雙方交流互動後，將進行實習、工讀或就業之媒合活動，將優秀外籍人才導入台灣產業，達到攬才及留才目的。