仁新醫藥攜手台大醫院投入黃斑部病變　有望加速新藥研發

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）仁新醫藥今（18）日宣布與台大醫院攜手合作，投入老年乾性黃斑部病變（Dry-AMD）及罕見遺傳性疾病斯特格病變（Stargardt Disease）的研究，預期可為病程預估、治療方針等方面帶來更多嶄新發現，並為LBS-008將來的臨床二期作準備。

仁新將運用由哥倫比亞大學獨家授權的RBP4（視黃醇結合蛋白4）平台技術，與台大醫院的基因檢測平台及基因資料庫，共同研究該疾病患者體內的RBP4濃度和可能致病基因之關聯，此舉有望加速仁新LBS-008的新藥研發，為眼疾病患帶來希望。

台大醫院眼科部主治醫師陳達慶醫師表示﹕「LBS-008的作用機轉以透過抑制體內RBP4濃度為主，此機轉過去已由Fenretinide的二期臨床試驗結果證實抑制體內RBP4濃度能有效減緩乾性黃斑部病變惡化，但因Fenretinide原為癌症用藥，非RBP4標靶藥物（RAR），而未能達到統計上顯著效果。

此次作將透過與台大醫院的基因平台技術，篩檢乾性黃斑部病變及斯特格病變患者之致病基因，深入其病理及治療的研究，期望未來RBP4標靶新藥LBS-008能落實精準醫療，幫助需要的患者，是值得努力與期待的。」

哥倫比亞大學醫學院眼科權威Dr. Petruhkin表示：「RBP4標靶還能作為追蹤病情的生物標記，未來患者只需透過簡單的抽血或尿液檢驗，即可知道療程進展。我對於LBS-008的臨床試驗深感信心。」

乾性黃斑部病變目前在年長族群發生率高，雖然眼底檢查並不困難，但至今市面上仍無有效治療乾性黃斑部病變之藥物；斯特格病變則是受基因變異影響，病情惡化更快，常在青壯年時期就造成嚴重的視力受損，可見新藥開發刻不容緩。

陳達慶醫師強調，「由於無有效的治療方法，往往會降低病患回診的意願，也導致病情追蹤的困難性，而同樣屬黃斑部病變，但更早發病的斯特格病變，因屬罕見疾病，建議患者可至有視網膜專科醫師的醫學中心就診並尋求諮詢。」陳醫師因此也期盼口服藥LBS-008的上市能提供黃斑部退化的患者新的治療希望，而其所使用簡易的抽血檢驗方式，也使醫師更能掌握患者的療程進展。