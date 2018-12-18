淡海輕軌12/23通車 加速帶動區域發展

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）今（18）日是新北市長朱立倫卸任前最後一次主持市政會議，他在會中宣布，淡海輕軌將於12月23日通車，作為獻給市民的臨別贈禮。

朱立倫指出，三環三線總進度達57%，12月23日將完成淡海輕軌通車，接下來環狀線也要一條一條完成。其他政績包括，高接管率的污水下水道讓看不見的建設成為現代化都市；484座公園綠地讓市民在地樂活；在地就學讓孩子們不再奔波；就業招商年年拿冠軍；完成第60座公共托育中心，是目前全台最多。

根據新北捷運公司，淡海輕軌是北台灣第一條輕軌路線，初期營運里程7.3公里，全線11座車站都設有台灣藝術家幾米為輕軌量身訂製的公共藝術。淡海輕軌高架段的新視野，讓乘客在等車及乘車時，可將淡水河與觀音山的優美景致盡收眼底。

淡海輕軌列車外型以海為意象，水藍色設計與淡水地區的藍天海景相呼應。有別於民眾慣搭的捷運，上下車乘客須於輕軌列車停妥時自行按鈕開門，以達節能減碳效果。通車後預計可紓解臺2線交通問題，加速帶動淡水地區及淡海新市鎮城市風貌更新及區域發展。

淡海輕軌基本票價20元，綠山線全線7.3公里，單程票價最高25元，民眾持電子票證普通卡乘車享有8折優惠，轉乘公車與捷運亦皆享有雙向轉乘優惠，同時納入1,280元公共運輸定期票使用範圍。明年6月起淡海輕軌也將導入全國最多的9大行動支付工具，未來民眾搭乘輕軌，只要用手機或穿戴式裝置感應或掃描QRcode完成付款。

淡海輕軌（圖／新北捷運）