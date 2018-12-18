台印簽投資協定 確保台商權益、促ICT產業拓展商機

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）我國與印度今（18）日簽署了「台印度雙邊投資協定」與「台印度優質企業相互承認協定」，確保台商在印度投資能獲得更完整的權益，有助雙邊投資成長。

「台印度雙邊投資協定」（Bilateral Investment Agreement）與「台印度優質企業相互承認協定」（Mutual Recognition of the Respective Authorized Economic Operation Programs）兩項協議，是由我駐印度代表處田中光大使與印度台北協會史達仁會長（Sridharan Madhusudhanan）代表簽署。

雙方於2002年簽署「台印度雙邊投資協定」，2005年生效。為了更新投資保障範圍，確保台商在印度投資獲得符合國際標準的待遇，並因應ICT產業日增的新投資樣態，新約內容參考目前國際投保協定最新版本進行調整，有助台灣相關產業前進印度。

史達仁表示，雙方可善用這兩份文件，擴大雙邊經貿動能及打造更多合作平台。經濟部長沈榮津指出，今年彼此已簽署外貿協會與印度貿易推廣組織合作備忘錄，並設置Taiwan Plus辦公室。除了投資優惠外，投資保障為台商主要關切議題，因此與印度重新洽談新版BIA，未來再結合Taiwan Plus辦公室之服務，協助我業者爭取龐大印度市場商機。

印度為我國前20大貿易國，兩國分別於2011、2013、2017年簽署「關務互助協定」、「貨品暫准通關證協定」及「優質企業（AEO）相互承認行動計畫」。此次正式簽署「優質企業（AEO）相互承認協定」，藉由互相承認對方優質企業的驗證結果，雙方出口業者於貨物出口至對方國時，便能享有便捷通關等優惠措施。