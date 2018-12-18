(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)美國媒體《The Intercept》得到消息指出，Google公司疑似因難抵内部反對聲浪，而事實上（effectively）取消了在中國開設屏蔽版本搜尋引擎「蜻蜓」的計劃。

報導介紹，Google公司其實有在中國營運一個名為265.com的網站，並號稱是該國最廣為使用的首頁。265.com提供使用者搜尋新聞、金融市場資訊、廉價飯店機票等資訊，但若使用網站上的搜尋引擎，則會被導到百度搜尋，而不是被中國屏蔽的Google。

《台灣英文新聞》記者親自前往265.com網站，搜尋「旅遊」後，確實被導引至百度搜尋結果。

消息人士告訴《The Intercept》，蜻蜓計劃的工程師，會攔截中國民衆輸入265.com的關鍵字，以調查他們的搜尋内容。之後，工程師會比較相同關鍵字在百度和Google搜尋結果的差異，以了解Google哪些内容會被中國的網路長城屏蔽，是蜻蜓計劃的根基。

報導説明，在一般情況下，分析使用者資訊的限制相當多，且要受到公司隱私權小組審查。但報導指出，Google隱私權小組是閲讀《The Intercept》報導後，才知道工程師分析265.com關鍵字的行為，並感到相當失望。

根據報導引述消息人士説法，在經過公司内部多番討論後，Google上層指示工程師不能在分析265.com的關鍵字，甚至被叫去處理別的工作，導致蜻蜓計劃事實上遭完全喊卡。

美媒：Google已實質停止中國屏蔽版瀏覽器計劃