【快訊】陳雲林獲准來台弔唁江丙坤　但不得從事其他活動　

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）中國海協會前會長陳雲林定周四（20日)來台弔唁已故海基會前董事長江丙坤，內政部移民署、陸委會今(18)日中午聯審會討論是否允許入境。

綜合聯合與蘋果報導，聯審會已決議許可陳雲林來台，並已發出來台入出境許可證。陳雲林此行來台將是單純弔唁，已取消與國民黨榮譽主席連戰會面。

蘋果引述內政部次長陳宗彥今中午受訪表示，經相關部會聯審後，一致同意讓陳雲林入境，因為他行程單純，只是來弔唁江丙坤，但相關單位會提醒陳雲林不得從事與目的不符的活動。

至於是否會與我國官員有互動？陳宗彥表示，移民署只負責審查是否允許入境，其他要看陸委會安排。



日前一度傳出陳雲林也會安排行程拜會國民黨前主席連戰，陸委會主委陳明通昨(17)日在立法院備詢時強調，「兩岸沒有私交，只有公交」，陳雲林來台理由很單純，「不要橫生枝節。」

據報導，陳雲林此行申請來台原先行程確實載明21日將與連戰會面，不過我方認為與弔唁目的不符，先前已和陳雲林方面溝通是否取消拜訪連戰的行程，經雙方協調，陳雲林一行再向聯審會遞件更改行程，取消與連戰會面。

陸委會昨(17)日也發出新聞稿，表示陳雲林申請來台弔唁並探望江丙坤家屬，屬人情之常，希望其來台弔唁行程單純化。至於其他與弔唁無關行程，也經申請單位修正調整，後續將由內政部聯審會會同相關機關共同審查，予以協助。至於陳雲林如未來有意願來台進行交流，陸委會歡迎陳雲林另行提出申請，屆時也將協助審查處理。

江丙坤辦公室這次協助辦理陳雲林來台申請案，江辦幕僚昨表示，陳雲林此行來台很單純，就是弔唁，陳雲林和連戰方面都沒有提出會面要求，希望外界勿再炒作「無關主題」的事。