蔡英文正告中國　非洲豬瘟疫情隱匿不得　

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）總統蔡英文今（18）日在總統府舉行第三次「迴廊談話」，提及非洲豬瘟，蔡總統表示，防止非洲豬瘟自中國傳入臺灣需要全民投入。她也呼籲中國政府切勿隱匿疫情，應即時通報臺灣。

今日的談話聚焦於近日讓社會各界非常憂心的非洲豬瘟，蔡總統呼籲中國政府切勿隱匿災情，且有義務即時通報臺灣各項防疫所需資訊，「這是兩岸的一件大事，攸關民眾福祉，我們必須正告中國政府，這件事隱匿不得」。

非洲豬瘟自八月傳入中國後，至今已擴散至全國22個省份，依照過去兩岸簽署的「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」，中國政府有義務向我國通報非洲豬瘟疫情。不過大陸委員會主任委員陳明通昨（17）日表示，政府已三次發函中方，希望中方通報相關豬瘟疫情，但至今未獲任何回覆。

提及1997年口蹄疫從中國傳入臺灣，導致全臺豬肉外銷中斷，並造成新臺幣1,700億元的損失，蔡總統表示，臺灣經過長時間努力，可望能從口蹄疫疫區除名，但在這個關鍵時刻，又碰到非洲豬瘟的問題。她強調，防止非洲豬瘟傳入臺灣境內已經進入到「全民總動員」的階段，需要全民全力投入，否則將造成養豬產業重大的損失，並影響大家日常生活。

蔡總統表示，日前政府發布的災防示警簡訊，便是希望藉由將此訊息直接傳達給全國民眾，讓大家注意到這件事情的嚴重性。對於中國國民黨立委及部分媒體認為這項舉措有小題大作之嫌，蔡總統也回應，這絕對不是一件小事，可能對產業及日常生活有非常深遠的衝擊，「在我來看這是很大的事情，大體本來就應該要大作」。

而根據國家災害防救科技中心規劃，災防示警訊息分為「國家級警報」、「緊急警報」、「警訊通知」，以及「測試用訊息」四大類。疾病等疫情相關警訊，也在發布災防示警訊息的範圍內。

蔡總統認為，非洲豬瘟的議題比20多年前的口蹄疫更為嚴重，因為其牽涉到的不只是養豬產業，也會影響食品加工業及餐飲業等。此外，不僅各級產業遭受衝擊，非洲豬瘟也將影響民眾的日常生活，舉凡早餐的火腿蛋、中午的滷肉飯或排骨飯，到各種夜間的小吃攤等，將無一倖免。

談話最後，蔡總統也拿出「防疫大作戰 守護滷肉飯」的牌子，表示滷肉飯也是她常吃的食物。希望民眾一同防止非洲瘟疫傳入臺灣，保護養豬產業，也守護人人愛吃的滷肉飯。