台灣原生植物有多美　林試所「花時間」和你一起探索

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）你知道台灣有多少原生植物嗎?林業試驗所福山研究中心為滿足民眾的好奇心，歷經了23個月完成超過200種植物的形態記錄，精選最美的原生植物，編輯成2019年以「花時間」為主題的行事曆與月曆。

林業試驗所表示，「花時間」行事曆及月曆不只提供漂亮的照片，還提供了系統性清楚的形態構造影像，其中行事曆包含了福山植物園蒐集的57種原生植物，而月曆則展示了12種台灣原生蘭，從外側的花萼、花瓣，到內側的雄蕊、雌蕊，引領讀者走入微觀植物小宇宙，除了美觀之外仍富含科學的內涵。

▲黃花石斛。(圖片來源：林業試驗所)

負責本案的助理研究員林建融表示，植物形態不僅僅是對於植物特徵的描述，作為植物分類的依據而已，他更能讓我們進一步知道每個構造存在的意義以及運作的機制。

自1990年出版「森」行事曆後，林業試驗所每年訂定相關主題發行行事曆，也累積了不少忠實粉絲。明(2019)年適逢30週年，林試所擴大企劃自2017年初便著手進行「花時間」系列的資料蒐集，鎖定福山植物園為主題核心，紀錄其植物的開花季節。2019年「花時間行事曆」與「花時間月曆」是按照一整年的時序，從200多種植物精選出最後的華麗呈現。

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