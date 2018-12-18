(台灣英文新聞/吳東文 綜合報導)日本政府剛才公佈2019年後的防衛大綱，強調網路攻擊等非傳統戰鬥方法，以及中國更改國際社會規則的舉動。

大綱表示，中國希望在本世紀中葉，建成世界一流軍隊，並在黑箱中快速增加國防費用，提升軍事實力的質和量。

大綱指出，中國還加強網路攻擊及電磁波領域技術，謀造成他國指揮系統混亂，並積極開發對衛星武器，試圖在新領域中，創造自己的優勢。文章認為，中國這些加強軍事能力的做法，是希望達成「反介入及區域阻絶」（英文：Anti-Access and Area-Denial，日文：接近阻止/領域拒否）目標，防止其他地區軍隊介入紛爭。

防衛大綱指控，中國發佈無法和現行國際秩序相容的主張，並以軍事實力為後盾，試圖改變現狀，例如在南海建設軍事據點。

在北韓方面，大綱表示，該國以網軍作為不對稱戰鬥力的根源，偷竊其他國家軍事機密，並涉嫌開發攻擊基礎設施之方法。

綜合上述問題，防衛大綱提到，日本除了將加強與美國等盟友的關係外，還會引進新的裝備，監控日本領海附近空域。另外，日本將跳脫過去陸海空三軍的概念，將整合陸上、海上、以及航空自衛隊力量的範圍，擴及太空、網路等新領域，創造「多維度聯合防衛力」（日文：多次元統合防衛力）。

與防衛大綱同時發佈的「中期防衛力整備計劃」中，則表示將改造自衛隊最大的護衛艦出雲號，使其成為事實上的航空母艦，並配合未來將購置的F35B隱形戰機，提高太平洋附近的防衛能力。

除了國防外，根據整備計劃，自衛隊還將購買各式救災裝備，以對應未來大地震和核災等問題。

根據防衛力整備計劃，日本政府增加防衛能力所需的金額，大約是27兆4700億日圓。

日本防衛大綱點名中國挑戰國際秩序、謀改變現狀