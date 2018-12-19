〈時評〉去蔣化 力求明年完成

促轉會再度拋出新台幣去蔣化、中正紀念堂轉型、蔣介石銅像退出軍 營等話題，再度引發朝野爭辯。不過，正因為這些事情爭議多年， 應該畢其功於一役，力求在短時間內獲得解決， 避免這些歷史共業持續裂解台灣。



中正紀念堂轉型方面，促轉會建議撤出三軍儀隊，舉辦民主與人權相 關展覽，應解除園區大量運用帝王宮殿、皇室陵寢等與黨國威權相關 語彙。



至於各政府機關應處理兩蔣紀念物、兩蔣銅像、中正路名、中正校名 ，但國防部日前表示，認為沒有改名、遷移的必要，因為蔣介石是陸 軍官校第一任校長；促轉會主張，國防部身為行政機關應該尊重法律 ，而且以軍隊來說，移除威權象徵，是軍隊國家化的最後里程碑。



促轉會並說，目前的新台幣中，有蔣介石肖像的只有1元、5元、舊 版10元硬幣，以及發行量不大的200元紙鈔。日前已行文中央銀 行，以了解改版成本，才能精確了解鈔幣改版到底要花多少錢與時間 。



只是當促轉會又拋出這些議題後，加上先前促轉會引發的東廠事件， 立刻引來在野黨反制，除了提案要廢止促轉會條例外，甚至不排除為 此發動公投，也讓促轉會話題再度延燒。



照道理來說，東廠事件是壓倒民進黨地方選舉的稻草之一，在面對一 年多以後的總統和立委選舉，民進黨政府應盡量避免觸及到爭議性的 敏感話題，但如今卻是反其道而行，似乎有意繼續推動。



其實，勇於解決這些爭議，才是一個具有責任感的政府、政黨和政治 人物應有作為。因為若是單純以選舉為考量，只要擔心選情受到影響 ，不去解決，同樣的問題將持續存在；而且，民進黨若日後失去中央 執政權，國民黨肯定不會處理議題，再等至下次民進黨執政， 又不知是幾年後的事。



更可怕的是，萬一促轉條例在這幾年被廢止，民進黨日後又無法掌握 國會多數，取得像這次完全執政的絕對優勢，整個轉型正義的工作只 會永無止境的停擺，因此，民進黨政府應該卯足全力， 讓促轉工作盡量在明年達成目標，台灣才能繼續大步向前進。

（作者李平華，資深媒體人）