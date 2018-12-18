民團：管中閔非合法人選 台大應重選新校長

針對台大校長遴選爭議，永社、台灣教師聯盟、台灣陪審團協會等民間團體今天說，台大校長遴選程序有嚴重瑕疵，管中閔並非合法的校長人選，教育部應要求台大重選合法的新校長。

永社理事長鄭文龍、台灣大學法律系名譽教授賀德芬、永社副理事長黃帝穎、台灣教師聯盟理事長蕭曉玲、遠東聯合法律事務所主持律師邱雅文、台灣陪審團協會律師邱一峰等公民團體，上午在立法院舉行記者會。

公民團體指出，台大校長遴選爭議已將近一年，今年1月遴選委員會選出管中閔為新任校長，但因管中閔涉及擔任企業獨立董事等爭議，教育部在5月函請台大重啟遴選，但台大不服而提起訴願，目前正在訴願程序，最快月底會有結果，未來可能也須透過司法解決爭議。

黃帝穎表示，大法官釋字第380號解釋揭示憲法保障大學自治的意旨，並賦予國家「合法性監督」的權責，大學自治並非法外之境，應受國家合法性監督，因此不論是大學自治立法權，或行政權的行使，都要符合正當法律程序。

黃帝穎說，管中閔的校長遴選合法性爭議，應以正當行政程序的基本價值加以檢驗，因此台大校務會議沒有補正管中閔隱匿獨董身分，及利益未迴避等遴選程序瑕疵，教育部應命台大遵循「正當行政程序」予以補正，而不是讓違法遴選「就地合法」。

邱雅文拿出「法律之友」的法律意見書，表示教育部5月4日要求台大重啟遴選的函文，是觀念通知，並非行政處分，因此訴願並不合法；她也說，校長遴選程序中沒有揭露獨董身分、沒有利益迴避等瑕疵相當明顯，教育部有權也有責要求台大重啟遴選。

法律及教育界民間團體呼籲，教育部應依法行政，要求台大重組遴選委員會，確立正當性及對校內有足夠代表性，再選出新的、合法的校長。（編輯：楊凱翔）1071218