搶救大象　荷蘭自2019年3月1日起全面禁象牙貿易

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）為維護陸地上最大型的哺乳動物-大象的存續，各國政府紛紛實施禁止象牙貿易的規範。荷蘭農業部長Carola Schouten本週一(17日)宣布，自2019年3月1日起禁止所有原始象牙貿易。

綜合外媒報導，荷蘭現行的法律是允許販售未經加工的原始象牙的貿易，只要能提出由歐盟核可證明文件載明所持有的象牙是在1947至1990年間進口到歐盟就可合法販售。據荷蘭廣播聯盟(NOS)報導，新購買的象牙通常是經過「老化」處理後，再前往Marktplaats網購平台張貼小公告。

為杜絕非法行為，Schouten說，由於難以分辨新舊象牙，決定全面禁止象牙貿易。

荷蘭政府為打擊非法走私瀕危物種，自今年9-11月聯合各單位，從海關到警政單位等共同合作執行「大嘴鳥行動(Opération Toucan)」。該國從來自南美洲國家巴拿馬與秘魯查緝到上千棵仙人掌，缺乏足夠進口文件資料的各種外來物種，如六隻紅尾蚺、狨、捲尾猴等許多野生動物。另外，在烏特勒支(Utrecht)的收藏家市場，荷蘭警方與調查人員也沒入了7公斤的象牙。

1989年《瀕危野生動植物種國際貿易公約》簡稱《華盛頓公約》(Convention on International Trade of Endangered Species, CITES)實施全球象牙禁運。據CITES於2017年10月的報告顯示，非洲象的盜獵數量到2016年，連五年都有持續下降的現象，但非法象牙貿易在同一年所查緝到象牙總數約40噸，打破自1989年禁象牙貿易以來的最高紀錄。