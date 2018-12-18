新疆再教育營悲歌 中共剝削勞力、產品輸美圖利

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）中國以「再教育營」關押少數族裔、進行文化洗滌、迫害人權等情事一一曝光，如今再爆，美國一家運動服飾廠商從中國進口的產品，竟也是壓榨這些勞力所得。

《美聯社》報導，目前約有1百萬名穆斯林遭到關押，除了被迫放棄自身語言與宗教，吸收中共所灌輸的政治意識形態，更有人被迫投入製造業與食品業。有的生產線設在營內，也有穆斯林從再教育營「放出」後，直接送至國家補助的私人工廠。

據報導，加州知名運動服飾業者Badget Sportswear陸續從新疆和田市的Hetian Taida Apparel成衣工廠進口商品，銷售至大學校園與體育團隊。該公司17日表示，已就此事展開調查，會暫停從相關工廠進口。此一事件也凸顯了，要阻絕強制勞役產製之商品進入全球產業鏈，實屬不易。

成衣工廠承認，的確有雇用被政府列為「沒問題」的少數族裔人士，但宣稱此舉是貢獻社會，有助減貧。但根據曾被關押者或親朋好友之說法，這些維吾爾族、哈薩克族等穆斯林，是被迫至工廠工作，根本沒有選擇。更有部分人士，明明本身有其他專業技能，卻被迫從事勞力工作。

至於薪資，有的人一毛錢都拿不到，有的月薪數百美元，比最低工資高不了多少。知悉狀況的消息人士透露，再教育營約有一至二成、逾萬名遭關押者被迫至這類工廠工作，有的人收入只有過去的十分之一。

美國眾院外交關係委員會成員Chris Smith週一呼籲川普政府，禁止再從任何與再教育營有關的業者進口商品，企業與消費者也不應購買。「中國政府不僅拘禁百萬名維吾爾族與哈薩克族人民，迫使其放棄信仰，效忠共產黨，現在更剝削勞力，從他們身上牟利。」

新疆再教育營職業訓練（圖／美聯社）

新疆再教育營工廠（圖／美聯社）