美參眾議院再通過友我法案　外交部表示感謝

（臺灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國聯邦參眾議兩院日前一致表決通過「亞洲再保證倡議法案」，內容提及美國總統川普應定期對臺軍售，並鼓勵美國資深官員訪問臺灣。外交部對美國國會以具體行動支持臺灣，表示誠摯感謝。

亞洲再保證倡議法案（Asia Reassurance Initiative Act of 2018）於美東時間4日及12日分別經參、眾兩院表決通過，法案中有關臺灣部分，包括重申美國基於《臺灣關係法》（Taiwan Relations Act）及「六項保證」對臺灣的安全承諾，籲請川普總統定期對臺軍售，並依據《臺灣旅行法》（Taiwan Travel Act）鼓勵美國資深官員訪臺，以及肯定美國與臺灣等區域夥伴交往的價值。

外交部表示，美國國會繼本年初通過《臺灣旅行法》後，再度以一致同意方式通過友我法案，充分展現美國會兩院對進一步提升臺美關係及區域和平穩定的跨黨派支持。外交部對美國國會以具體行動展現對我堅定支持，表示誠摯感謝，並將持續與相關行政部門保持密切聯繫，以深化臺美在各領域的合作夥伴關係。

外交部提及，亞洲再保證倡議法案該由聯邦參院外委會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）領銜提出，旨在制定美國在印度洋及太平洋地區的長期戰略願景，並向區域盟邦及夥伴展現推動「自由開放之印太區域」的決心。

外交部指出，臺灣與美國在區域具有共享價值與共同目標，樂願與美國及區域內理念相近國家攜手合作，共同促進印太區域的和平、穩定及繁榮。